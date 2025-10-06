Ціни на нафту зросли на 1,5% після оголошення ОПЕК+ про скромне збільшення видобутку

Ціни на нафту зросли приблизно на 1,5% у понеділок після того, як ОПЕК+ оголосила про скромніше, ніж очікувалося, збільшення видобутку за місяць, що послабило деякі побоювання щодо зростання пропозиції. Аналітики очікують, що короткострокове зростання буде обмежене слабким попитом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 91 цент, або 1,4%, до $65,44 за барель до 03:15 за Гринвічем (06:15 за Києвом), тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate склала $61,77, збільшившись на 89 центів, або 1,5%.

"Різке зростання цін насамперед було зумовлене рішенням ОПЕК+ про нижче, ніж очікувалося, збільшення видобутку наступного місяця, на тлі того, як група мала намір пом'якшити недавній спад на нафтових ринках", - заявила незалежний аналітик Тіна Тенг.

У неділю Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК+), до якої входять росія і низка великих виробників, заявила про збільшення видобутку з листопада на 137 000 барелів на добу.

Країни ОПЕК+ збільшать видобуток нафти на майже 140 барелів на добу

Напередодні зустрічі джерела повідомляли, що росія виступала за збільшення видобутку на 137 000 барелів на добу, щоб уникнути тиску на ціни, але Саудівська Аравія воліла б збільшити цей показник удвічі, втричі чи навіть у чотири рази, щоб швидше відновити свою частку на ринку.

"Рішення ОПЕК+ збільшити видобуток ще на 137 000 барелів на добу в листопаді може бути виправдане у світлі перебоїв, що ростуть, з поставками через посилення санкцій США та Європи проти росії та Ірану", - зазначили аналітики ANZ у своїй замітці у понеділок.

"Тим часом Україна продовжувала посилювати атаки на російські енергетичні об'єкти, зокрема, на Кірішський НПЗ, один із найбільших у росії, з річною потужністю переробки понад 20 мільйонів тонн", - додали аналітики.

Міністри фінансів країн "Групи семи" минулого тижня заявили, що зроблять кроки щодо посилення тиску на росію, націлившись на тих, хто продовжує нарощувати закупівлі російської нафти та сприяє обходу санкцій, у межах зусиль щодо скорочення російських доходів у зв'язку із вторгненням москви в Україну.

У G7 заявили про посилення тиску на імпортерів російської нафти - комюніке

Проте аналітики очікують, що слабкі фундаментальні показники попиту у четвертому кварталі стримають зростання цін у короткостроковій перспективі.

"За відсутності нових каталізаторів зростання і зростаючої невизначеності щодо перспектив попиту ціни на нафту, імовірно, залишаться обмеженими, незважаючи на менше, ніж очікувалося, збільшення видобутку ОПЕК+", - заявила Пріянка Сачдєва, старший аналітик ринку Phillip Nova.

"Реальність така, що ринок поступово переходить у фазу надлишкової пропозиції, при цьому очікується, що сезонний попит знизиться до зими, а макроекономічні дані не віщують суттєвого зростання", - додала вона.

Глобальний сезон технічного обслуговування НПЗ, який здебільшого починається цього місяця, імовірно, чинитиме тиск на попит.

"У міру того, як настає міжсезоння... збільшення обсягів технічного обслуговування НПЗ має призвести до значного надлишку пропозиції, що спровокує розпродаж нафти", - зазначили аналітики BMI у клієнтській записці.

Доходи рф від нафти скоротилися на п'яту частину - Bloomberg