Ціни на нафту зросли на 1,5% після оголошення ОПЕК+ про скромне збільшення видобутку

$41.280.00
48.500.00
uken
5 жовтня, 15:08 • 17854 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 47804 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 67174 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 84951 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 151732 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 121280 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 109558 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 143315 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 114661 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 50387 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0.6м/с
87%
750мм
Популярнi новини
Харків атаковано ворожими БпЛА, частину міста знеструмлено5 жовтня, 20:18 • 7326 перегляди
Ворог завдав масованого ракетно-авіаційного удару: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті5 жовтня, 20:50 • 11283 перегляди
Україна домінує на ринку курячих яєць Великої Британії, викликаючи обурення місцевих фермерів - The Guardian5 жовтня, 22:21 • 8566 перегляди
Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село ЛапаївкаVideo02:29 • 7926 перегляди
Нічна атака на Харків: чотири особи постраждали, місто знеструмлено03:21 • 5296 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 151736 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 83283 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 95867 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 143317 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 114663 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юрій Ігнат
Олег Синєгубов
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Львів
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 48096 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 45704 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 121284 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 55125 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 57031 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Х-47М2 «Кинджал»
Bild
Leopard 2

Ціни на нафту зросли на 1,5% після оголошення ОПЕК+ про скромне збільшення видобутку

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Ціни на нафту зросли приблизно на 1,5% після того, як ОПЕК+ оголосила про менше, ніж очікувалося, збільшення видобутку на 137 000 барелів на добу з листопада. Аналітики очікують, що короткострокове зростання буде обмежене слабким попитом та сезонним зниженням попиту.

Ціни на нафту зросли на 1,5% після оголошення ОПЕК+ про скромне збільшення видобутку

Ціни на нафту зросли приблизно на 1,5% у понеділок після того, як ОПЕК+ оголосила про скромніше, ніж очікувалося, збільшення видобутку за місяць, що послабило деякі побоювання щодо зростання пропозиції. Аналітики очікують, що короткострокове зростання буде обмежене слабким попитом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 91 цент, або 1,4%, до $65,44 за барель до 03:15 за Гринвічем (06:15 за Києвом), тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate склала $61,77, збільшившись на 89 центів, або 1,5%.

"Різке зростання цін насамперед було зумовлене рішенням ОПЕК+ про нижче, ніж очікувалося, збільшення видобутку наступного місяця, на тлі того, як група мала намір пом'якшити недавній спад на нафтових ринках", - заявила незалежний аналітик Тіна Тенг.

У неділю Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК+), до якої входять росія і низка великих виробників, заявила про збільшення видобутку з листопада на 137 000 барелів на добу.

Країни ОПЕК+ збільшать видобуток нафти на майже 140 барелів на добу05.10.25, 16:06 • 4622 перегляди

Напередодні зустрічі джерела повідомляли, що росія виступала за збільшення видобутку на 137 000 барелів на добу, щоб уникнути тиску на ціни, але Саудівська Аравія воліла б збільшити цей показник удвічі, втричі чи навіть у чотири рази, щоб швидше відновити свою частку на ринку.

"Рішення ОПЕК+ збільшити видобуток ще на 137 000 барелів на добу в листопаді може бути виправдане у світлі перебоїв, що ростуть, з поставками через посилення санкцій США та Європи проти росії та Ірану", - зазначили аналітики ANZ у своїй замітці у понеділок.

"Тим часом Україна продовжувала посилювати атаки на російські енергетичні об'єкти, зокрема, на Кірішський НПЗ, один із найбільших у росії, з річною потужністю переробки понад 20 мільйонів тонн", - додали аналітики.

Міністри фінансів країн "Групи семи" минулого тижня заявили, що зроблять кроки щодо посилення тиску на росію, націлившись на тих, хто продовжує нарощувати закупівлі російської нафти та сприяє обходу санкцій, у межах зусиль щодо скорочення російських доходів у зв'язку із вторгненням москви в Україну.

У G7 заявили про посилення тиску на імпортерів російської нафти - комюніке02.10.25, 02:13 • 2731 перегляд

Проте аналітики очікують, що слабкі фундаментальні показники попиту у четвертому кварталі стримають зростання цін у короткостроковій перспективі.

"За відсутності нових каталізаторів зростання і зростаючої невизначеності щодо перспектив попиту ціни на нафту, імовірно, залишаться обмеженими, незважаючи на менше, ніж очікувалося, збільшення видобутку ОПЕК+", - заявила Пріянка Сачдєва, старший аналітик ринку Phillip Nova.

"Реальність така, що ринок поступово переходить у фазу надлишкової пропозиції, при цьому очікується, що сезонний попит знизиться до зими, а макроекономічні дані не віщують суттєвого зростання", - додала вона.

Глобальний сезон технічного обслуговування НПЗ, який здебільшого починається цього місяця, імовірно, чинитиме тиск на попит.

"У міру того, як настає міжсезоння... збільшення обсягів технічного обслуговування НПЗ має призвести до значного надлишку пропозиції, що спровокує розпродаж нафти", - зазначили аналітики BMI у клієнтській записці.

Доходи рф від нафти скоротилися на п'яту частину - Bloomberg03.10.25, 16:57 • 4014 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
ОПЕК
Reuters
G7
Саудівська Аравія
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран