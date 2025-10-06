$41.280.00
Цены на нефть выросли на 1,5% после объявления ОПЕК+ о скромном увеличении добычи

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Цены на нефть выросли примерно на 1,5% после того, как ОПЕК+ объявила о меньшем, чем ожидалось, увеличении добычи на 137 000 баррелей в сутки с ноября. Аналитики ожидают, что краткосрочный рост будет ограничен слабым спросом и сезонным снижением спроса.

Цены на нефть выросли на 1,5% после объявления ОПЕК+ о скромном увеличении добычи

Цены на нефть выросли примерно на 1,5% в понедельник после того, как ОПЕК+ объявила о более скромном, чем ожидалось, увеличении добычи за месяц, что ослабило некоторые опасения по поводу роста предложения. Аналитики ожидают, что краткосрочный рост будет ограничен слабым спросом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 91 цент, или 1,4%, до $65,44 за баррель к 03:15 по Гринвичу (06:15 по Киеву), тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составила $61,77, увеличившись на 89 центов, или 1,5%.

"Резкий рост цен прежде всего был обусловлен решением ОПЕК+ о более низком, чем ожидалось, увеличении добычи в следующем месяце, на фоне того, как группа намеревалась смягчить недавний спад на нефтяных рынках", - заявила независимый аналитик Тина Тенг.

В воскресенье Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+), в которую входят Россия и ряд крупных производителей, заявила об увеличении добычи с ноября на 137 000 баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти почти на 140 баррелей в сутки05.10.25, 16:06 • 4620 просмотров

Накануне встречи источники сообщали, что Россия выступала за увеличение добычи на 137 000 баррелей в сутки, чтобы избежать давления на цены, но Саудовская Аравия предпочла бы увеличить этот показатель вдвое, втрое или даже в четыре раза, чтобы быстрее восстановить свою долю на рынке.

"Решение ОПЕК+ увеличить добычу еще на 137 000 баррелей в сутки в ноябре может быть оправдано в свете растущих перебоев с поставками из-за ужесточения санкций США и Европы против России и Ирана", - отметили аналитики ANZ в своей заметке в понедельник.

"Тем временем Украина продолжала усиливать атаки на российские энергетические объекты, в частности, на Киришский НПЗ, один из крупнейших в России, с годовой мощностью переработки более 20 миллионов тонн", - добавили аналитики.

Министры финансов стран "Группы семи" на прошлой неделе заявили, что предпримут шаги по усилению давления на Россию, нацелившись на тех, кто продолжает наращивать закупки российской нефти и способствует обходу санкций, в рамках усилий по сокращению российских доходов в связи с вторжением Москвы в Украину.

В G7 заявили об усилении давления на импортеров российской нефти - коммюнике02.10.25, 02:13 • 2731 просмотр

Однако аналитики ожидают, что слабые фундаментальные показатели спроса в четвертом квартале сдержат рост цен в краткосрочной перспективе.

"В отсутствие новых катализаторов роста и растущей неопределенности относительно перспектив спроса цены на нефть, вероятно, останутся ограниченными, несмотря на меньшее, чем ожидалось, увеличение добычи ОПЕК+", - заявила Приянка Сачдева, старший аналитик рынка Phillip Nova.

"Реальность такова, что рынок постепенно переходит в фазу избыточного предложения, при этом ожидается, что сезонный спрос снизится к зиме, а макроэкономические данные не предвещают существенного роста", - добавила она.

Глобальный сезон технического обслуживания НПЗ, который в основном начинается в этом месяце, вероятно, будет оказывать давление на спрос.

"По мере того, как наступает межсезонье... увеличение объемов технического обслуживания НПЗ должно привести к значительному избытку предложения, что спровоцирует распродажу нефти", - отметили аналитики BMI в клиентской записке.

Доходы рф от нефти сократились на пятую часть - Bloomberg03.10.25, 16:57 • 4014 просмотров

