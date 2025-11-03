Нафта дорожчає після рішення ОПЕК+ призупинити збільшення видобутку в першому кварталі

$42.080.01
48.980.00
ukenru
3 листопада, 00:16 • 15425 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 19:16 • 29668 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 33053 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 55253 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 55886 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 55571 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 77600 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 88252 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 116083 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 106237 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
"Я в цих переговорах не беру участі" - Трамп про заморожені активи рф3 листопада, 00:53 • 7222 перегляди
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у СаратовіPhoto02:23 • 12887 перегляди
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп02:46 • 8872 перегляди
Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США03:22 • 4318 перегляди
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп04:21 • 9200 перегляди
Публікації
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto07:42 • 1606 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 55253 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 55886 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 116083 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 106237 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Шон Даффі
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Сумська область
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 16520 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 37853 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 88252 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 114792 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 62722 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Нафта дорожчає після рішення ОПЕК+ призупинити збільшення видобутку в першому кварталі

Київ • УНН

 • 2042 перегляди

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,37% до $65,01 за барель, а West Texas Intermediate – на 0,34% до $61,19. Це сталося після того, як ОПЕК+ вирішила призупинити збільшення видобутку в першому кварталі наступного року, що послабило побоювання щодо надлишку пропозиції.

Нафта дорожчає після рішення ОПЕК+ призупинити збільшення видобутку в першому кварталі

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як ОПЕК+ вирішила призупинити збільшення видобутку в першому кварталі наступного року, що послабило побоювання з приводу надлишку пропозиції, однак слабкі дані щодо виробництва в Азії обмежили зростання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 24 центи, або 0,37%, до $65,01 за барель до 04:24 за Гринвічем (06:24 за Києвом) після підвищення на 7 центів у п'ятницю. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate торгувалися на рівні $61,19 за барель, що на 21 цент, або 0,34% вище, ніж на попередній сесії.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК+) та їхні союзники в неділю домовилися збільшити видобуток на 137 000 барелів на добу у грудні, що відповідає рівню жовтня та листопада.

"Після грудня, у зв'язку із сезонністю, вісім країн також вирішили призупинити збільшення видобутку у січні, лютому та березні 2026 року", - йдеться у заяві групи.

ОПЕК+ готується до помірного підвищення видобутку нафти у грудні – Вloomberg02.11.25, 15:31 • 3458 переглядiв

Керівник відділу досліджень сировинних товарів ING Воррен Паттерсон заявив, що рішення ОПЕК+, мабуть, є визнанням значного профіциту, з яким зіткнеться ринок, особливо на початку наступного року.

"Очевидно, що масштаб профіциту, як і раніше, залишається невизначеним і залежатиме від того, наскільки руйнівними виявляться санкції США для постачання російської нафти", - додав він.

Керівник відділу стратегії на сировинних ринках RBC Capital Хеліма Крофт також зазначила, що росія залишається ключовим фактором ризику у сфері постачання нафти після введення США санкцій проти провідних російських виробників "роснефть" і "лукойл", а також триваючих уражень по енергетичній інфраструктурі країни в межах війни в Україні.

"Є всі підстави для обережного підходу з огляду на невизначеність ситуації з постачаннями у першому кварталі та очікуване зниження попиту", - сказала вона.

У неділю безпілотник атакував Туапсе, один із головних чорноморських нафтових портів росії, що призвело до пожежі та пошкодження як мінімум одного судна, пише видання.

російське туапсе зазнало нічної атаки БпЛА, під ударом - нафтовий термінал "роснефті"02.11.25, 02:21 • 4424 перегляди

Ціни на нафту марок Brent та WTI впали більш ніж на 2% у жовтні, знижуючись третій місяць поспіль, і 20 жовтня досягли п'ятимісячного мінімуму на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції та економічних побоювань щодо американських мит.

Аналітики зберігають свої прогнози цін на нафту практично без змін, на тлі того, як зростання видобутку ОПЕК+ та слабкий попит компенсують геополітичні ризики для пропозиції, показало опитування Reuters. Оцінки профіциту на нафтовому ринку варіюються від 190 000 до 3 млн барелів на добу.

Управління енергетичної інформації США повідомило в п'ятницю, що видобуток нафти в США в серпні зріс на 86 000 барелів на добу, досягнувши рекордних 13,8 млн барелів на добу.

Опитування підприємств, проведені у понеділок, показали, що у жовтні зберігалися труднощі для великих виробничих центрів Азії, на тлі того, як слабкий попит у США та введені президентом США Дональдом Трампом мита негативно позначилися на промислових замовленнях по всьому регіону. Азія – найбільший у світі регіон споживання нафти.

У п'ятницю Трамп спростував, що розглядає можливість проведення ударів у Венесуелі, країні-члені ОПЕК, на тлі очікувань, що Вашингтон може розширити там операції, пов'язані з незаконним обігом наркотиків.

Трамп сказав, що не планує ударів по Венесуелі 31.10.25, 18:29 • 4266 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Brent
ОПЕК
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна