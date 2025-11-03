Нафта дорожчає після рішення ОПЕК+ призупинити збільшення видобутку в першому кварталі

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як ОПЕК+ вирішила призупинити збільшення видобутку в першому кварталі наступного року, що послабило побоювання з приводу надлишку пропозиції, однак слабкі дані щодо виробництва в Азії обмежили зростання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 24 центи, або 0,37%, до $65,01 за барель до 04:24 за Гринвічем (06:24 за Києвом) після підвищення на 7 центів у п'ятницю. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate торгувалися на рівні $61,19 за барель, що на 21 цент, або 0,34% вище, ніж на попередній сесії.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК+) та їхні союзники в неділю домовилися збільшити видобуток на 137 000 барелів на добу у грудні, що відповідає рівню жовтня та листопада.

"Після грудня, у зв'язку із сезонністю, вісім країн також вирішили призупинити збільшення видобутку у січні, лютому та березні 2026 року", - йдеться у заяві групи.

Керівник відділу досліджень сировинних товарів ING Воррен Паттерсон заявив, що рішення ОПЕК+, мабуть, є визнанням значного профіциту, з яким зіткнеться ринок, особливо на початку наступного року.

"Очевидно, що масштаб профіциту, як і раніше, залишається невизначеним і залежатиме від того, наскільки руйнівними виявляться санкції США для постачання російської нафти", - додав він.

Керівник відділу стратегії на сировинних ринках RBC Capital Хеліма Крофт також зазначила, що росія залишається ключовим фактором ризику у сфері постачання нафти після введення США санкцій проти провідних російських виробників "роснефть" і "лукойл", а також триваючих уражень по енергетичній інфраструктурі країни в межах війни в Україні.

"Є всі підстави для обережного підходу з огляду на невизначеність ситуації з постачаннями у першому кварталі та очікуване зниження попиту", - сказала вона.

У неділю безпілотник атакував Туапсе, один із головних чорноморських нафтових портів росії, що призвело до пожежі та пошкодження як мінімум одного судна, пише видання.

Ціни на нафту марок Brent та WTI впали більш ніж на 2% у жовтні, знижуючись третій місяць поспіль, і 20 жовтня досягли п'ятимісячного мінімуму на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції та економічних побоювань щодо американських мит.

Аналітики зберігають свої прогнози цін на нафту практично без змін, на тлі того, як зростання видобутку ОПЕК+ та слабкий попит компенсують геополітичні ризики для пропозиції, показало опитування Reuters. Оцінки профіциту на нафтовому ринку варіюються від 190 000 до 3 млн барелів на добу.

Управління енергетичної інформації США повідомило в п'ятницю, що видобуток нафти в США в серпні зріс на 86 000 барелів на добу, досягнувши рекордних 13,8 млн барелів на добу.

Опитування підприємств, проведені у понеділок, показали, що у жовтні зберігалися труднощі для великих виробничих центрів Азії, на тлі того, як слабкий попит у США та введені президентом США Дональдом Трампом мита негативно позначилися на промислових замовленнях по всьому регіону. Азія – найбільший у світі регіон споживання нафти.

У п'ятницю Трамп спростував, що розглядає можливість проведення ударів у Венесуелі, країні-члені ОПЕК, на тлі очікувань, що Вашингтон може розширити там операції, пов'язані з незаконним обігом наркотиків.

