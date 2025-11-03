$42.080.01
Нефть дорожает после решения ОПЕК+ приостановить увеличение добычи в первом квартале

Киев • УНН

 • 1686 просмотра

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,37% до $65,01 за баррель, а West Texas Intermediate – на 0,34% до $61,19. Это произошло после того, как ОПЕК+ решила приостановить увеличение добычи в первом квартале следующего года, что ослабило опасения по поводу избытка предложения.

Нефть дорожает после решения ОПЕК+ приостановить увеличение добычи в первом квартале

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как ОПЕК+ решила приостановить увеличение добычи в первом квартале следующего года, что ослабило опасения по поводу избытка предложения, однако слабые данные по производству в Азии ограничили рост, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 24 цента, или 0,37%, до $65,01 за баррель к 04:24 по Гринвичу (06:24 по Киеву) после повышения на 7 центов в пятницу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate торговались на уровне $61,19 за баррель, что на 21 цент, или 0,34% выше, чем на предыдущей сессии.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) и их союзники в воскресенье договорились увеличить добычу на 137 000 баррелей в сутки в декабре, что соответствует уровню октября и ноября.

"После декабря, в связи с сезонностью, восемь стран также решили приостановить увеличение добычи в январе, феврале и марте 2026 года", - говорится в заявлении группы.

ОПЕК+ готовится к умеренному повышению добычи нефти в декабре – Bloomberg02.11.25, 15:31 • 3442 просмотра

Руководитель отдела исследований сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон заявил, что решение ОПЕК+, по-видимому, является признанием значительного профицита, с которым столкнется рынок, особенно в начале следующего года.

"Очевидно, что масштаб профицита по-прежнему остается неопределенным и будет зависеть от того, насколько разрушительными окажутся санкции США для поставок российской нефти", - добавил он.

Руководитель отдела стратегии на сырьевых рынках RBC Capital Хелима Крофт также отметила, что россия остается ключевым фактором риска в сфере поставок нефти после введения США санкций против ведущих российских производителей "роснефть" и "лукойл", а также продолжающихся ударов по энергетической инфраструктуре страны в рамках войны в Украине.

"Есть все основания для осторожного подхода, учитывая неопределенность ситуации с поставками в первом квартале и ожидаемое снижение спроса", - сказала она.

В воскресенье беспилотник атаковал Туапсе, один из главных черноморских нефтяных портов России, что привело к пожару и повреждению как минимум одного судна, пишет издание.

российское туапсе подверглось ночной атаке БпЛА, под ударом - нефтяной терминал "роснефти"02.11.25, 02:21 • 4424 просмотра

Цены на нефть марок Brent и WTI упали более чем на 2% в октябре, снижаясь третий месяц подряд, и 20 октября достигли пятимесячного минимума на фоне опасений по поводу избытка предложения и экономических опасений относительно американских пошлин.

Аналитики сохраняют свои прогнозы цен на нефть практически без изменений, на фоне того, как рост добычи ОПЕК+ и слабый спрос компенсируют геополитические риски для предложения, показал опрос Reuters. Оценки профицита на нефтяном рынке варьируются от 190 000 до 3 млн баррелей в сутки.

Управление энергетической информации США сообщило в пятницу, что добыча нефти в США в августе выросла на 86 000 баррелей в сутки, достигнув рекордных 13,8 млн баррелей в сутки.

Опросы предприятий, проведенные в понедельник, показали, что в октябре сохранялись трудности для крупных производственных центров Азии, на фоне того, как слабый спрос в США и введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины негативно сказались на промышленных заказах по всему региону. Азия – крупнейший в мире регион потребления нефти.

В пятницу Трамп опроверг, что рассматривает возможность проведения ударов в Венесуэле, стране-члене ОПЕК, на фоне ожиданий, что Вашингтон может расширить там операции, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Трамп сказал, что не планирует ударов по Венесуэле31.10.25, 18:29 • 4265 просмотров

Юлия Шрамко

