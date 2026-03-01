$43.210.00
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
00:05 • 10162 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
21:48 • 27865 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї
28 лютого, 12:56 • 36732 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 48347 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та Ізраїлю
28 лютого, 08:36 • 42895 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 47010 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 49145 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофи
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 55393 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 49280 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
ОПЕК+ готується до масштабного збільшення видобутку нафти через війну між США та Іраном

Київ • УНН

 • 134 перегляди

ОПЕК+ розглядає екстрене розширення нафтовидобутку до 411 000 або 548 000 барелів на добу для стабілізації ринку. Саудівська Аравія та ОАЕ вже збільшують експортні потужності через можливі перебої постачання.

ОПЕК+ готується до масштабного збільшення видобутку нафти через війну між США та Іраном

На тлі масованих американо-ізраїльських ударів по іранських об'єктах країни ОПЕК+ розглядають можливість екстреного розширення нафтовидобутку для стабілізації глобального ринку. Саудівська Аравія та ОАЕ вже почали збільшувати експортні потужності в межах планів дій у надзвичайних ситуаціях, очікуючи можливих перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Джерела Reuters повідомляють, що замість початкових 137 000 барелів на добу учасники ОПЕК+ можуть погодити збільшення видобутку на 411 000 барелів, а за певних умов – навіть до 548 000 барелів.

Такий крок має покласти край тримісячній паузі в нарощуванні виробництва та задовольнити зростаючий літній попит у США на тлі геополітичної нестабільності. Оскільки ціна нафти марки Brent уже перевищила позначку 73 долари за барель, найбільші експортери прагнуть заспокоїти трейдерів та компенсувати ймовірні втрати іранського експорту.

Превентивні заходи Саудівської Аравії та Еміратів на нафтовому ринку

Найбільші видобувники Близького Сходу фактично вже почали діяти на випередження, збільшуючи відвантаження своєї нафти ще до офіційного оголошення результатів зустрічі.

Нафта може подорожчати до 80 доларів за барель через війну в Ірані - Reuters28.02.26, 17:12 • 11260 переглядiв

Зокрема, ОАЕ готуються до рекордних поставок сорту Murban у квітні, а Саудівська Аравія активувала резервні потужності для безперебійного забезпечення світових потреб.

Вісім країн-членів альянсу намагаються знайти баланс між запобіганням надлишку пропозиції та необхідністю ліквідувати паніку, спричинену прямим військовим зіткненням у ключовому енергоносному регіоні планети.

Іран закрив прохід для суден через Ормузьку протоку - ЗМІ28.02.26, 19:23 • 9670 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Воєнний стан
Сутички
Brent
ОПЕК
Reuters
Саудівська Аравія
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Іран