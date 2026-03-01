ОПЕК+ готується до масштабного збільшення видобутку нафти через війну між США та Іраном

На тлі масованих американо-ізраїльських ударів по іранських об'єктах країни ОПЕК+ розглядають можливість екстреного розширення нафтовидобутку для стабілізації глобального ринку. Саудівська Аравія та ОАЕ вже почали збільшувати експортні потужності в межах планів дій у надзвичайних ситуаціях, очікуючи можливих перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Джерела Reuters повідомляють, що замість початкових 137 000 барелів на добу учасники ОПЕК+ можуть погодити збільшення видобутку на 411 000 барелів, а за певних умов – навіть до 548 000 барелів.

Такий крок має покласти край тримісячній паузі в нарощуванні виробництва та задовольнити зростаючий літній попит у США на тлі геополітичної нестабільності. Оскільки ціна нафти марки Brent уже перевищила позначку 73 долари за барель, найбільші експортери прагнуть заспокоїти трейдерів та компенсувати ймовірні втрати іранського експорту.

Превентивні заходи Саудівської Аравії та Еміратів на нафтовому ринку

Найбільші видобувники Близького Сходу фактично вже почали діяти на випередження, збільшуючи відвантаження своєї нафти ще до офіційного оголошення результатів зустрічі.

Зокрема, ОАЕ готуються до рекордних поставок сорту Murban у квітні, а Саудівська Аравія активувала резервні потужності для безперебійного забезпечення світових потреб.

Вісім країн-членів альянсу намагаються знайти баланс між запобіганням надлишку пропозиції та необхідністю ліквідувати паніку, спричинену прямим військовим зіткненням у ключовому енергоносному регіоні планети.

