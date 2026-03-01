ОПЕК+ готовится к масштабному увеличению добычи нефти из-за войны между США и Ираном

На фоне массированных американо-израильских ударов по иранским объектам страны ОПЕК+ рассматривают возможность экстренного расширения нефтедобычи для стабилизации глобального рынка. Саудовская Аравия и ОАЭ уже начали увеличивать экспортные мощности в рамках планов действий в чрезвычайных ситуациях, ожидая возможных перебоев в поставках через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.



Источники Reuters сообщают, что вместо первоначальных 137 000 баррелей в сутки участники ОПЕК+ могут согласовать увеличение добычи на 411 000 баррелей, а при определенных условиях – даже до 548 000 баррелей.

Такой шаг должен положить конец трехмесячной паузе в наращивании производства и удовлетворить растущий летний спрос в США на фоне геополитической нестабильности. Поскольку цена нефти марки Brent уже превысила отметку 73 доллара за баррель, крупнейшие экспортеры стремятся успокоить трейдеров и компенсировать вероятные потери иранского экспорта.

Превентивные меры Саудовской Аравии и Эмиратов на нефтяном рынке

Крупнейшие добытчики Ближнего Востока фактически уже начали действовать на опережение, увеличивая отгрузки своей нефти еще до официального объявления результатов встречи.

В частности, ОАЭ готовятся к рекордным поставкам сорта Murban в апреле, а Саудовская Аравия активировала резервные мощности для бесперебойного обеспечения мировых потребностей.

Восемь стран-членов альянса пытаются найти баланс между предотвращением избытка предложения и необходимостью ликвидировать панику, вызванную прямым военным столкновением в ключевом энергоносном регионе планеты.

