01:50 • 4206 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
00:05 • 11199 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
21:48 • 28749 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 37567 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 48974 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 43149 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 47221 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 49349 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 55579 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 49432 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
ОПЕК+ готовится к масштабному увеличению добычи нефти из-за войны между США и Ираном

Киев • УНН

 • 916 просмотра

ОПЕК+ рассматривает экстренное расширение нефтедобычи до 411 000 или 548 000 баррелей в сутки для стабилизации рынка. Саудовская Аравия и ОАЭ уже увеличивают экспортные мощности из-за возможных перебоев поставок.

ОПЕК+ готовится к масштабному увеличению добычи нефти из-за войны между США и Ираном

На фоне массированных американо-израильских ударов по иранским объектам страны ОПЕК+ рассматривают возможность экстренного расширения нефтедобычи для стабилизации глобального рынка. Саудовская Аравия и ОАЭ уже начали увеличивать экспортные мощности в рамках планов действий в чрезвычайных ситуациях, ожидая возможных перебоев в поставках через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Источники Reuters сообщают, что вместо первоначальных 137 000 баррелей в сутки участники ОПЕК+ могут согласовать увеличение добычи на 411 000 баррелей, а при определенных условиях – даже до 548 000 баррелей.

Такой шаг должен положить конец трехмесячной паузе в наращивании производства и удовлетворить растущий летний спрос в США на фоне геополитической нестабильности. Поскольку цена нефти марки Brent уже превысила отметку 73 доллара за баррель, крупнейшие экспортеры стремятся успокоить трейдеров и компенсировать вероятные потери иранского экспорта.

Превентивные меры Саудовской Аравии и Эмиратов на нефтяном рынке

Крупнейшие добытчики Ближнего Востока фактически уже начали действовать на опережение, увеличивая отгрузки своей нефти еще до официального объявления результатов встречи.

Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель из-за войны в Иране - Reuters28.02.26, 17:12 • 11302 просмотра

В частности, ОАЭ готовятся к рекордным поставкам сорта Murban в апреле, а Саудовская Аравия активировала резервные мощности для бесперебойного обеспечения мировых потребностей.

Восемь стран-членов альянса пытаются найти баланс между предотвращением избытка предложения и необходимостью ликвидировать панику, вызванную прямым военным столкновением в ключевом энергоносном регионе планеты.

Иран закрыл проход для судов через Ормузский пролив - СМИ28.02.26, 19:23 • 10115 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Военное положение
Столкновения
Нефть марки Brent
ОПЕК
Reuters
Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран