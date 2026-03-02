Американский танкер в порту Бахрейна подвергся ракетному удару во время массированной иранской атаки
Киев • УНН
Танкер Stena Imperative, обеспечивающий топливом ВМС США, был поражен двумя снарядами в порту Бахрейна. Это произошло во время массированной иранской атаки, которую Бахрейн отразил, перехватив 70 ракет и 59 беспилотников.
В понедельник утром коммерческое судно под флагом США было поражено двумя снарядами непосредственно во время швартовки в порту Бахрейна, что привело к пожару и экстренной эвакуации экипажа. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Подробности
По данным аналитиков компании Kpler, целью стал танкер Stena Imperative, который задействован в Программе безопасности танкеров ВМС США для обеспечения топливом американских военных во время конфликтов. Этот инцидент может стать первым зафиксированным прямым ударом Ирана по судну данной категории.
Детали атаки на судно и состояние моряков
Британское управление морских торговых операций сообщило, что два неизвестных снаряда попали в танкер на территории Арабского судостроительного и ремонтного завода.
Иран имеет возможность атаковать ряд стран ЕС, где есть американские базы, а также Украину02.03.26, 16:22 • 3278 просмотров
Пожар на борту удалось оперативно потушить усилиями экипажа и портовых служб, сейчас все моряки находятся в безопасности, а власти проводят детальное расследование обстоятельств нападения. Судно остается пришвартованным в порту для оценки технических повреждений, пока военные эксперты устанавливают тип примененного вооружения.
Массированный обстрел и работа систем ПВО Бахрейна
Атака на американский танкер произошла на фоне беспрецедентной волны иранских ударов по островному королевству, во время которой силы противоракетной обороны успешно перехватили 70 баллистических ракет и 59 беспилотников. Национальный коммуникационный центр Бахрейна подтвердил, что страна отразила массированную атаку, однако ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за аналогичных инцидентов у побережья Объединенных Арабских Эмиратов.
Угроза для международного судоходства в регионе
Морские власти призывают все торговые суда, курсирующие между Ираном и Аравийским полуостровом, к максимальной осторожности и немедленному сообщению о любой подозрительной активности.
Систематические нападения на гражданский флот, особенно на суда, связанные с оборонным сектором США, ставят под угрозу стабильность глобальных энергетических маршрутов. Дальнейшая эскалация в Арабском заливе может заставить международных перевозчиков полностью изменить логистические схемы из-за неконтролируемого ракетного террора со стороны Тегерана.
В Катаре прекращают производство СПГ после атаки иранских дронов, по региону сообщают о новых ударах и перехваченных беспилотниках02.03.26, 14:43 • 3304 просмотра