Американский танкер в порту Бахрейна подвергся ракетному удару во время массированной иранской атаки

Эксклюзив
15:45 • 84 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00 • 2560 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 6914 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 10967 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 9394 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 11426 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 14280 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 24854 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 16027 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 39878 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
Графики отключений электроэнергии
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИ
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривен
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники Odrex
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожая
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожая
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники Odrex
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 24854 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареет
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Музыкант
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войне
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летием
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставки
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике моды
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Airbus A380

Американский танкер в порту Бахрейна подвергся ракетному удару во время массированной иранской атаки

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Танкер Stena Imperative, обеспечивающий топливом ВМС США, был поражен двумя снарядами в порту Бахрейна. Это произошло во время массированной иранской атаки, которую Бахрейн отразил, перехватив 70 ракет и 59 беспилотников.

Американский танкер в порту Бахрейна подвергся ракетному удару во время массированной иранской атаки

В понедельник утром коммерческое судно под флагом США было поражено двумя снарядами непосредственно во время швартовки в порту Бахрейна, что привело к пожару и экстренной эвакуации экипажа. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

По данным аналитиков компании Kpler, целью стал танкер Stena Imperative, который задействован в Программе безопасности танкеров ВМС США для обеспечения топливом американских военных во время конфликтов. Этот инцидент может стать первым зафиксированным прямым ударом Ирана по судну данной категории.

Детали атаки на судно и состояние моряков

Британское управление морских торговых операций сообщило, что два неизвестных снаряда попали в танкер на территории Арабского судостроительного и ремонтного завода.

Иран имеет возможность атаковать ряд стран ЕС, где есть американские базы, а также Украину02.03.26, 16:22 • 3278 просмотров

Пожар на борту удалось оперативно потушить усилиями экипажа и портовых служб, сейчас все моряки находятся в безопасности, а власти проводят детальное расследование обстоятельств нападения. Судно остается пришвартованным в порту для оценки технических повреждений, пока военные эксперты устанавливают тип примененного вооружения.

Массированный обстрел и работа систем ПВО Бахрейна

Атака на американский танкер произошла на фоне беспрецедентной волны иранских ударов по островному королевству, во время которой силы противоракетной обороны успешно перехватили 70 баллистических ракет и 59 беспилотников. Национальный коммуникационный центр Бахрейна подтвердил, что страна отразила массированную атаку, однако ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за аналогичных инцидентов у побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

Угроза для международного судоходства в регионе

Морские власти призывают все торговые суда, курсирующие между Ираном и Аравийским полуостровом, к максимальной осторожности и немедленному сообщению о любой подозрительной активности.

Систематические нападения на гражданский флот, особенно на суда, связанные с оборонным сектором США, ставят под угрозу стабильность глобальных энергетических маршрутов. Дальнейшая эскалация в Арабском заливе может заставить международных перевозчиков полностью изменить логистические схемы из-за неконтролируемого ракетного террора со стороны Тегерана.

В Катаре прекращают производство СПГ после атаки иранских дронов, по региону сообщают о новых ударах и перехваченных беспилотниках02.03.26, 14:43 • 3304 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира