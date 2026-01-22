Зеленський прибув до Давоса

$43.180.08
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 3870 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
10:59 • 4872 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
07:31 • 11520 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 18263 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 25661 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 40752 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39362 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 63623 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 33627 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 7692 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 13697 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 27597 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 14904 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto06:26 • 12092 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 3870 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 5806 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 63623 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 56204 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 55923 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 20463 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 17940 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 18596 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 55924 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 37399 перегляди
Зеленський прибув до Давоса

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Президент України Володимир Зеленський 22 січня прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Він зустрінеться з Дональдом Трампом та візьме участь у панельному засіданні.

Зеленський прибув до Давоса

Президент України Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі у Швейцарії 22 січня, повідомляє Le Monde, пише УНН.

Деталі

"Володимир Зеленський прибув до Давоса", - пише видання.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Як зазначили в ОП, зустріч із Дональдом Трампом очікується після обіду.

Також Президент, згідно з порядком денним, візьме участь у панельному засіданні "International Advisory Council for Ukraine' s Recovery". В рамках заходу Володимир Зеленський зустрінеться із представниками енергетичних компаній.

Зеленський прибув до Швейцарії для зустрічі з Трампом - ОП22.01.26, 10:49 • 2642 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Швейцарія
Дональд Трамп
Володимир Зеленський