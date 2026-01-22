Президент України Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі у Швейцарії 22 січня, повідомляє Le Monde, пише УНН.

Деталі

"Володимир Зеленський прибув до Давоса", - пише видання.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Як зазначили в ОП, зустріч із Дональдом Трампом очікується після обіду.

Також Президент, згідно з порядком денним, візьме участь у панельному засіданні "International Advisory Council for Ukraine' s Recovery". В рамках заходу Володимир Зеленський зустрінеться із представниками енергетичних компаній.

