Зеленський прибув до Давоса
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський 22 січня прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Він зустрінеться з Дональдом Трампом та візьме участь у панельному засіданні.
Президент України Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі у Швейцарії 22 січня, повідомляє Le Monde, пише УНН.
Деталі
"Володимир Зеленський прибув до Давоса", - пише видання.
Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.
Як зазначили в ОП, зустріч із Дональдом Трампом очікується після обіду.
Також Президент, згідно з порядком денним, візьме участь у панельному засіданні "International Advisory Council for Ukraine' s Recovery". В рамках заходу Володимир Зеленський зустрінеться із представниками енергетичних компаній.
