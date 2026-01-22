Зеленський прибув до Швейцарії для зустрічі з Трампом - ОП

$43.180.08
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 10141 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 18816 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 34237 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 34599 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 56093 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 31761 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 50912 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 50957 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21810 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Він проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом та візьме участь у панельному засіданні.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, повідомив журналістам прессекретар Президента Сергій Никифоров, пише УНН.

Президент України прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі із президентом Трампом

- повідомив прессекретар.

Як зазначили в ОП, зустріч із Дональдом Трампом очікується після обіду.

Також Президент, згідно з порядком денним, візьме участь у панельному засіданні "International Advisory Council for Ukraine' s Recovery". В рамках заходу Володимир Зеленський зустрінеться із представниками енергетичних компаній.

Зеленський відправився до Давоса - ОП22.01.26, 10:06 • 1354 перегляди

Лілія Подоляк

