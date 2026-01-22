Зеленський прибув до Швейцарії для зустрічі з Трампом - ОП

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, повідомив журналістам прессекретар Президента Сергій Никифоров, пише УНН.

Як зазначили в ОП, зустріч із Дональдом Трампом очікується після обіду.

Також Президент, згідно з порядком денним, візьме участь у панельному засіданні "International Advisory Council for Ukraine' s Recovery". В рамках заходу Володимир Зеленський зустрінеться із представниками енергетичних компаній.

Зеленський відправився до Давоса - ОП