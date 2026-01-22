Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе и встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, пишет УНН.

Как отметили в ОП, встреча с Дональдом Трампом ожидается после обеда.

Также Президент, согласно повестке дня, примет участие в панельном заседании "International Advisory Council for Ukraine's Recovery". В рамках мероприятия Владимир Зеленский встретится с представителями энергетических компаний.

