07:31
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в Москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом - ОП

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом и примет участие в панельном заседании.

Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе и встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, пишет УНН.

Президент Украины прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме и встречи с президентом Трампом

- сообщил пресс-секретарь.

Как отметили в ОП, встреча с Дональдом Трампом ожидается после обеда.

Также Президент, согласно повестке дня, примет участие в панельном заседании "International Advisory Council for Ukraine's Recovery". В рамках мероприятия Владимир Зеленский встретится с представителями энергетических компаний.

22.01.26, 10:06

Лилия Подоляк

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Давос
Швейцария
Дональд Трамп
Владимир Зеленский