Зеленский отправился в Давос - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Давос, сообщил журналистам советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, пишет УНН.

Президент на пути в Давос - сообщили в ОП.

Дополнение

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Швейцарии. Трамп сначала анонсировал встречу на среду, но позже сообщил, что встреча запланирована на четверг.

Трамп заявил, что имеет дело с путиным, который, по его мнению, хочет заключить сделку, чтобы положить конец войне, добавив, что, по его мнению, Зеленский также готов достичь соглашения.

Трамп в Давосе анонсировал встречу с Зеленским

Трамп, отмечает Reuters, сказал, что ожидал договориться о сделке, чтобы положить конец войне раньше, но между двумя лидерами существует "ненормальная ненависть".

В среду он заявил, что Вашингтон приближается к посредничеству в соглашении о прекращении огня. "Я думаю, что могу сказать, что мы довольно близки, - сказал он. - Мы должны это остановить... Я считаю, что они сейчас на том этапе, когда могут объединиться и заключить сделку. А если они этого не сделают, то они дураки".

Мы умеренно близки к подписанию соглашения: Трамп об Украине

Тем временем ожидается, что 22 января спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф проведет встречу с владимиром путиным в москве. По словам Виткоффа, инициатива по этой встрече исходила именно от российской стороны.