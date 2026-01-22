$43.180.08
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в Москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 7810 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 17460 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 32424 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 33078 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 53881 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 30957 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 49393 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 49572 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21726 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Зеленский отправился в Давос - ОП

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Давос. Об этом сообщил советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

Зеленский отправился в Давос - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Давос, сообщил журналистам советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, пишет УНН.

Президент на пути в Давос

- сообщили в ОП.

Дополнение

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Швейцарии. Трамп сначала анонсировал встречу на среду, но позже сообщил, что встреча запланирована на четверг.

Трамп заявил, что имеет дело с путиным, который, по его мнению, хочет заключить сделку, чтобы положить конец войне, добавив, что, по его мнению, Зеленский также готов достичь соглашения.

Трамп в Давосе анонсировал встречу с Зеленским21.01.26, 16:39 • 10868 просмотров

Трамп, отмечает Reuters, сказал, что ожидал договориться о сделке, чтобы положить конец войне раньше, но между двумя лидерами существует "ненормальная ненависть".

В среду он заявил, что Вашингтон приближается к посредничеству в соглашении о прекращении огня. "Я думаю, что могу сказать, что мы довольно близки, - сказал он. - Мы должны это остановить... Я считаю, что они сейчас на том этапе, когда могут объединиться и заключить сделку. А если они этого не сделают, то они дураки".

Мы умеренно близки к подписанию соглашения: Трамп об Украине21.01.26, 19:29 • 4862 просмотра

Тем временем ожидается, что 22 января спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф проведет встречу с владимиром путиным в москве. По словам Виткоффа, инициатива по этой встрече исходила именно от российской стороны.

Лилия Подоляк

ПолитикаНовости Мира
Владимир Зеленский
Украина