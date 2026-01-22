Зеленський відправився до Давоса - ОП

Президент України Володимир Зеленський прямує до Давоса, повідомив журналістам радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, пише УНН.

Президент на шляху в Давос - повідомили в ОП.

Доповнення

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Швейцарії. Трамп спочатку анонсував зустріч на середу, але пізніше повідомив, що зустріч запланована на четвер.

Трамп заявив, що має справу з путіним, який, на його думку, хоче укласти угоду, щоб покласти край війні, додавши, що, на його думку, Зеленський також готовий досягти угоди.

Трамп, зазначає Reuters, сказав, що очікував домовитися про угоду, щоб покласти край війні раніше, але між двома лідерами існує "ненормальна ненависть".

У середу він заявив, що Вашингтон наближається до посередництва в угоді про припинення вогню. "Я думаю, що можу сказати, що ми досить близькі, - сказав він. - Ми повинні це зупинити... Я вважаю, що вони зараз на тому етапі, коли можуть об’єднатися та укласти угоду. А якщо вони цього не зроблять, то вони дурні".

Тим часом очікується, що 22 січня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф проведе зустріч з володимиром путіним у москві. За словами Віткоффа, ініціатива щодо цієї зустрічі йшла саме від російської сторони.