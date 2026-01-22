$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:31 • 1838 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 5910 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 16437 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 30959 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 31816 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 51667 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 30175 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 47836 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 48162 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21677 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський відправився до Давоса - ОП

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прямує до Давоса. Про це повідомив радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Зеленський відправився до Давоса - ОП

Президент України Володимир Зеленський прямує до Давоса, повідомив журналістам радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, пише УНН.

Президент на шляху в Давос

- повідомили в ОП.

Доповнення

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Швейцарії. Трамп спочатку анонсував зустріч на середу, але пізніше повідомив, що зустріч запланована на четвер.

Трамп заявив, що має справу з путіним, який, на його думку, хоче укласти угоду, щоб покласти край війні, додавши, що, на його думку, Зеленський також готовий досягти угоди.

Трамп у Давосі анонсував зустріч із Зеленським21.01.26, 16:39

Трамп, зазначає Reuters, сказав, що очікував домовитися про угоду, щоб покласти край війні раніше, але між двома лідерами існує "ненормальна ненависть".

У середу він заявив, що Вашингтон наближається до посередництва в угоді про припинення вогню. "Я думаю, що можу сказати, що ми досить близькі, - сказав він. - Ми повинні це зупинити... Я вважаю, що вони зараз на тому етапі, коли можуть об’єднатися та укласти угоду. А якщо вони цього не зроблять, то вони дурні".

Ми помірно близькі до підписання угоди: Трамп про Україну21.01.26, 19:29

Тим часом очікується, що 22 січня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф проведе зустріч з володимиром путіним у москві. За словами Віткоффа, ініціатива щодо цієї зустрічі йшла саме від російської сторони.

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини Світу
Володимир Зеленський
Україна