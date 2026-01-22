Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии 22 января, сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

"Владимир Зеленский прибыл в Давос", - пишет издание.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как отметили в ОП, встреча с Дональдом Трампом ожидается после обеда.

Также Президент, согласно повестке дня, примет участие в панельном заседании "International Advisory Council for Ukraine's Recovery". В рамках мероприятия Владимир Зеленский встретится с представителями энергетических компаний.

