Зеленский прибыл в Давос
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский 22 января прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе. Он встретится с Дональдом Трампом и примет участие в панельном заседании.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии 22 января, сообщает Le Monde, пишет УНН.
Детали
"Владимир Зеленский прибыл в Давос", - пишет издание.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе и встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Как отметили в ОП, встреча с Дональдом Трампом ожидается после обеда.
Также Президент, согласно повестке дня, примет участие в панельном заседании "International Advisory Council for Ukraine's Recovery". В рамках мероприятия Владимир Зеленский встретится с представителями энергетических компаний.
