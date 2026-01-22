$43.180.08
11:49 • 770 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 3666 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
10:59 • 4756 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
07:31 • 11466 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 18224 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 25633 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 40731 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39351 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 63585 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 33620 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Зеленский прибыл в Давос

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе. Он встретится с Дональдом Трампом и примет участие в панельном заседании.

Зеленский прибыл в Давос

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии 22 января, сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

"Владимир Зеленский прибыл в Давос", - пишет издание.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как отметили в ОП, встреча с Дональдом Трампом ожидается после обеда.

Также Президент, согласно повестке дня, примет участие в панельном заседании "International Advisory Council for Ukraine's Recovery". В рамках мероприятия Владимир Зеленский встретится с представителями энергетических компаний.

Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом - ОП22.01.26, 10:49 • 2620 просмотров

Юлия Шрамко

