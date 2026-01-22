$43.180.08
14:19
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 5878 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 17153 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 10652 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 12802 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 15817 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 20727 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 27450 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41705 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 40005 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Зеленский назвал встречу с Трампом продуктивной и содержательной. Обсуждались работа команд, ПВО для Украины и дополнительные ракеты.

"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский дал первый комментарий относительно встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, указав, что обсуждались работа команд в рамках мирных переговоров, где "документы еще более подготовлены", ПВО для Украины - дополнительные ракеты, пишет УНН.

Хорошая встреча с Президентом Трампом, продуктивная и содержательная. Обсудили работу команд, и фактически каждый день – встречи или общение. Документы еще более подготовлены. Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с Президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся. Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном. Защита жизней, наша стойкость, совместная дипломатическая работа. Спасибо!

- написал Зеленский в соцсетях.

"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп назвал переговоры с Зеленским "хорошими" и анонсировал встречу с путиным22.01.26, 15:45 • 912 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Социальная сеть
Война в Украине
Давос
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина