"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский дал первый комментарий относительно встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, указав, что обсуждались работа команд в рамках мирных переговоров, где "документы еще более подготовлены", ПВО для Украины - дополнительные ракеты, пишет УНН.

Хорошая встреча с Президентом Трампом, продуктивная и содержательная. Обсудили работу команд, и фактически каждый день – встречи или общение. Документы еще более подготовлены. Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с Президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся. Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном. Защита жизней, наша стойкость, совместная дипломатическая работа. Спасибо!