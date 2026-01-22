"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
Киев • УНН
Зеленский назвал встречу с Трампом продуктивной и содержательной. Обсуждались работа команд, ПВО для Украины и дополнительные ракеты.
Президент Украины Владимир Зеленский дал первый комментарий относительно встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, указав, что обсуждались работа команд в рамках мирных переговоров, где "документы еще более подготовлены", ПВО для Украины - дополнительные ракеты, пишет УНН.
Хорошая встреча с Президентом Трампом, продуктивная и содержательная. Обсудили работу команд, и фактически каждый день – встречи или общение. Документы еще более подготовлены. Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с Президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся. Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном. Защита жизней, наша стойкость, совместная дипломатическая работа. Спасибо!
