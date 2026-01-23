$43.170.01
Ексклюзив
08:04
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 5434 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 8040 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 10694 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 18671 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 41753 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 54867 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 39514 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 32753 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 23009 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
Зеленський розширив склад делегації для переговорів в Абу-Дабі: анонсував зідзвон для обговорення деталей

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Президент Зеленський розширив склад делегації на тристоронні переговори в Абу-Дабі, включивши Умєрова, Буданова, Арахамію та військових. Деталі переговорів обговорять телефоном, а підсумки повідомлять європейцям.

Зеленський розширив склад делегації для переговорів в Абу-Дабі: анонсував зідзвон для обговорення деталей

Президент України Володимир Зеленський розширив склад делегації на тристоронні переговори в Абу-Дабі, є домовленість у другій половині дня обговорити телефоном за участю Президента Зеленського деталі переговорів, а про підсумки переговорів повідомлять європейців. Про це Президент повідомив журналістам, пише УНН.

Буде наша команда там. Я розширюю склад команди. Безумовно, буде голова делегації Умєров, буде Буданов, буде Арахамія, буде обов'язково генерал Гнатов. Я попросив Іващенка відправити Скібіцького разом з Гнатовим. Щоб були і військові і представники розвідки. Також будуть дипломати, буде пан Кислиця, ще кілька людей будуть

- сказав Зеленський.

З його слів, "щодо мандату, з яким поїхала група, - я впевнений, він всім зрозумілий".

Але ми домовилися, що десь біля 3-4 вечора ми обговоримо в телефонному форматі, про що будуть розмови і на що ми розраховуємо, і чого очікуємо, і що можна обговорювати, і що не можна

- повідомив Президент.

"І що стосується наших європейських партнерів, я завжди підключаю Європу, я завжди за їх участь. Сьогоднішня зустріч і завтрашня буде тристороння Україна, Америка, росія. А потім європейці безумовно отримають від нас фідбек", - сказав Зеленський.

Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський23.01.26, 10:25

Юлія Шрамко

Політика
Війна в Україні
Дипломатка
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Абу-Дабі
Сергій Кислиця
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна