Зеленський розширив склад делегації для переговорів в Абу-Дабі: анонсував зідзвон для обговорення деталей

Президент України Володимир Зеленський розширив склад делегації на тристоронні переговори в Абу-Дабі, є домовленість у другій половині дня обговорити телефоном за участю Президента Зеленського деталі переговорів, а про підсумки переговорів повідомлять європейців. Про це Президент повідомив журналістам, пише УНН.

Буде наша команда там. Я розширюю склад команди. Безумовно, буде голова делегації Умєров, буде Буданов, буде Арахамія, буде обов'язково генерал Гнатов. Я попросив Іващенка відправити Скібіцького разом з Гнатовим. Щоб були і військові і представники розвідки. Також будуть дипломати, буде пан Кислиця, ще кілька людей будуть - сказав Зеленський.

З його слів, "щодо мандату, з яким поїхала група, - я впевнений, він всім зрозумілий".

Але ми домовилися, що десь біля 3-4 вечора ми обговоримо в телефонному форматі, про що будуть розмови і на що ми розраховуємо, і чого очікуємо, і що можна обговорювати, і що не можна - повідомив Президент.

"І що стосується наших європейських партнерів, я завжди підключаю Європу, я завжди за їх участь. Сьогоднішня зустріч і завтрашня буде тристороння Україна, Америка, росія. А потім європейці безумовно отримають від нас фідбек", - сказав Зеленський.

