росія готова обговорити з США тимчасове зовнішнє управління Україною під егідою ООН - мзс рф
Київ • УНН
Заступник глави мзс рф михайло галузін заявив, що росія готова обговорити зі США ідею тимчасового зовнішнього управління Україною під егідою ООН.
Українська делегація уже розпочала підготовку до чергового раунду тристоронніх перемовин між Україною, США та росією 17-18 лютого у Женеві, повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, вказавши, що серед українських перемовників також мають бути Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.
