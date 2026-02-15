$42.990.00
14 лютого, 19:48 • 11847 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 23551 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 22112 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 22863 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 21020 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 18842 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15673 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15402 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15280 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14699 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
росія готова обговорити з США тимчасове зовнішнє управління Україною під егідою ООН - мзс рф

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Заступник глави мзс рф михайло галузін заявив, що росія готова обговорити зі США ідею тимчасового зовнішнього управління Україною під егідою ООН.

росія готова обговорити з США тимчасове зовнішнє управління Україною під егідою ООН - мзс рф

росія готова обговорити зі США ідею тимчасового зовнішнього управління Україною під егідою ООН. Про це заявив росЗМІ заступник глави мзс рф михайло галузін, передає УНН.

росія готова обговорити зі США та іншими країнами ідею тимчасового зовнішнього управління Україною під егідою ООН 

- заявив галузін.

Зеленський обговорив зустрічі в Женеві з представниками Трампа Кушнером і Віткоффом14.02.26, 22:45 • 5294 перегляди

Нагадаємо

Українська делегація уже розпочала підготовку до чергового раунду тристоронніх перемовин між Україною, США та росією 17-18 лютого у Женеві, повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, вказавши, що серед українських перемовників також мають бути Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

кремль анонсував черговий раунд переговорів за участю України, США та рф у Женеві 17-18 лютого13.02.26, 13:10 • 3428 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Женева
Організація Об'єднаних Націй
Сергій Кислиця
Кирило Буданов
Сполучені Штати Америки
Україна