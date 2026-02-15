россия готова обсудить с США временное внешнее управление Украиной под эгидой ООН - мид рф
Киев • УНН
Заместитель главы мид рф михаил галузин заявил, что россия готова обсудить с США идею временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН.
Напомним
Украинская делегация уже начала подготовку к очередному раунду трехсторонних переговоров между Украиной, США и россией 17-18 февраля в Женеве, сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, указав, что среди украинских переговорщиков также должны быть Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
