россия готова обсудить с США временное внешнее управление Украиной под эгидой ООН - мид рф

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 февраля, 19:48 • 11908 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 23689 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 22182 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 22929 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 21059 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 18865 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15690 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15415 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15289 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14713 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
82%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
СБУ уничтожила половину ликвидированных в 2025 году российских систем "Панцирь"14 февраля, 21:42 • 10828 просмотра
Губернатор Калифорнии Ньюсом призвал союзников в Европе воспринимать политику Трампа как временное явление14 февраля, 21:59 • 4052 просмотра
США нанесли серию авиаударов по десяткам объектов «Исламского государства» в Сирии14 февраля, 22:20 • 3804 просмотра
Суды США вынесли более 4400 решений о незаконности задержаний иммигрантов администрацией Трампа14 февраля, 22:39 • 6652 просмотра
Астрономы обнаружили уникальную планетарную систему "наизнанку" у красного карлика14 февраля, 23:40 • 4920 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 78907 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 127456 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 71739 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 88898 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 129214 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Марк Рютте
Ильхам Алиев
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Азербайджан
Вашингтон
Китай
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 3404 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 16668 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 16077 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 19351 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 42858 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Шахед-136

россия готова обсудить с США временное внешнее управление Украиной под эгидой ООН - мид рф

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Заместитель главы мид рф михаил галузин заявил, что россия готова обсудить с США идею временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН.

россия готова обсудить с США временное внешнее управление Украиной под эгидой ООН - мид рф

россия готова обсудить с США идею временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН. Об этом заявил росСМИ заместитель главы мид рф михаил галузин, передает УНН.

россия готова обсудить с США и другими странами идею временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН 

- заявил Галузин.

Зеленский обсудил встречи в Женеве с представителями Трампа Кушнером и Уиткоффом14.02.26, 22:45 • 5310 просмотров

Напомним

Украинская делегация уже начала подготовку к очередному раунду трехсторонних переговоров между Украиной, США и россией 17-18 февраля в Женеве, сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, указав, что среди украинских переговорщиков также должны быть Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

кремль анонсировал очередной раунд переговоров с участием Украины, США и России в Женеве 17-18 февраля13.02.26, 13:10 • 3428 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Андрей Гнатов
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Женева
Организация Объединенных Наций
Сергей Кислыця
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты
Украина