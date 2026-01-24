Тристоронні переговори в Абу-Дабі: рф заявила про старт другого дня зустрічей

росія повідомила про старт другого дня переговорів в Абу-Дабі, де зібралися представники України, США та росії, про що повідомили росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Другий день переговорів в Абу-Дабі стартував", повідомило джерело у коментарі росЗМІ.

Як зазначається, "зустрічі проходять у різних форматах".

Доповнення

Тристоронні переговори розпочалися в Абу-Дабі напередодні.

Представник Білого дому назвав зустріч "продуктивною".

Розмови продовжаться завтра: посадовець Білого дому заявив, що зустріч між Україною, США та рф була продуктивною

Головний український перемовник Рустем Умєров увечері 23 січня висловився про зміст зустрічі у X: "Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру".

З його слів, до української делегації у суботу приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький.

Президент України Володимир Зеленський заявив увечері, що ще "зарано" робити висновки за підсумками переговорів.

Зеленський оцінив переговори в ОАЕ: висновки робити зарано, чекаємо на завтра

Reuters оцінило, що українські та російські переговірники зустрілися в Абу-Дабі в п'ятницю, щоб обговорити життєво важливе питання території, "але без жодних ознак компромісу", на тлі того, як "російські авіаудари занурили Україну в найгіршу енергетичну кризу за майже чотирирічну війну".