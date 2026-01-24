$43.170.01
Ексклюзив
10:00 • 1116 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
07:25 • 7366 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 16366 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 32169 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 32582 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 29716 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 26087 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 49710 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 45317 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 21610 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Тристоронні переговори в Абу-Дабі: рф заявила про старт другого дня зустрічей

Київ • УНН

 1028 перегляди

Російські ЗМІ повідомили про старт другого дня переговорів в Абу-Дабі за участю України, США та Росії. Зустрічі проходять у різних форматах, а представник Білого дому назвав їх продуктивними.

Тристоронні переговори в Абу-Дабі: рф заявила про старт другого дня зустрічей

росія повідомила про старт другого дня переговорів в Абу-Дабі, де зібралися представники України, США та росії, про що повідомили росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Другий день переговорів в Абу-Дабі стартував", повідомило джерело у коментарі росЗМІ.

Як зазначається, "зустрічі проходять у різних форматах".

Доповнення

Тристоронні переговори розпочалися в Абу-Дабі напередодні.

Представник Білого дому назвав зустріч "продуктивною".

Розмови продовжаться завтра: посадовець Білого дому заявив, що зустріч між Україною, США та рф була продуктивною23.01.26, 21:17 • 3496 переглядiв

Головний український перемовник Рустем Умєров увечері 23 січня висловився про зміст зустрічі у X: "Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру".

З його слів, до української делегації у суботу приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький.

Президент України Володимир Зеленський заявив увечері, що ще "зарано" робити висновки за підсумками переговорів.

Зеленський оцінив переговори в ОАЕ: висновки робити зарано, чекаємо на завтра23.01.26, 20:21 • 4292 перегляди

Reuters оцінило, що українські та російські переговірники зустрілися в Абу-Дабі в п'ятницю, щоб обговорити життєво важливе питання території, "але без жодних ознак компромісу", на тлі того, як "російські авіаудари занурили Україну в найгіршу енергетичну кризу за майже чотирирічну війну".

Юлія Шрамко

