Розмови продовжаться завтра: посадовець Білого дому заявив, що зустріч між Україною, США та рф була продуктивною

Тристороння зустріч в Абу-Дабі між Сполученими Штатами, Україною та росією була продуктивною. Про це повідомив NBC News посадовець Білого дому, передає УНН.

За його словами, "розмови продовжаться завтра".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Еміратах вже була зустріч української, американської та російської делегацій, говорили про закінчення війни.