Розмови продовжаться завтра: посадовець Білого дому заявив, що зустріч між Україною, США та рф була продуктивною
Київ • УНН
В Абу-Дабі відбулася продуктивна тристороння зустріч між США, Україною та росією. Переговори продовжаться наступного дня.
Тристороння зустріч в Абу-Дабі між Сполученими Штатами, Україною та росією була продуктивною. Про це повідомив NBC News посадовець Білого дому, передає УНН.
Сьогоднішня тристороння зустріч в Абу-Дабі між Сполученими Штатами, Україною та росією була продуктивною
За його словами, "розмови продовжаться завтра".
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах23.01.26, 20:06 • 7558 переглядiв
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Еміратах вже була зустріч української, американської та російської делегацій, говорили про закінчення війни.