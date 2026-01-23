Розмови продовжаться завтра: посадовець Білого дому заявив, що зустріч між Україною, США та рф була продуктивною

$43.170.01
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 2966 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 7558 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 17742 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 18522 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 16382 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 23690 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 49510 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21598 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24472 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв15:12 • 17741 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 49509 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 73186 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 68959 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 71336 перегляди
Розмови продовжаться завтра: посадовець Білого дому заявив, що зустріч між Україною, США та рф була продуктивною

Київ • УНН

 • 1474 перегляди

В Абу-Дабі відбулася продуктивна тристороння зустріч між США, Україною та росією. Переговори продовжаться наступного дня.

Розмови продовжаться завтра: посадовець Білого дому заявив, що зустріч між Україною, США та рф була продуктивною

Тристороння зустріч в Абу-Дабі між Сполученими Штатами, Україною та росією була продуктивною. Про це повідомив NBC News посадовець Білого дому, передає УНН.

Сьогоднішня тристороння зустріч в Абу-Дабі між Сполученими Штатами, Україною та росією була продуктивною 

- повідомив посадовець.

За його словами, "розмови продовжаться завтра".

Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах23.01.26, 20:06 • 7558 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Еміратах вже була зустріч української, американської та російської делегацій, говорили про закінчення війни. 

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Білий дім
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна