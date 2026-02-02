Вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність двостороннього документа щодо гарантій безпеки зі США. Україна очікує подальшої роботи над документами з відновлення та економічного розвитку.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий. За його словами, в Україні розраховують на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку, передає УНН.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з україською переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей.
Очікуємо зустрічі найближчим часом, уже в середу й четвер цього тижня. Сьогодні на нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах. Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання
Президент додав, що українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною.
Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку
За його словами, в України розраховують, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу.
Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати. Дякую всім у світі, хто допомагає. Слава Україні!
