Вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий. За його словами, в Україні розраховують на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку, передає УНН.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з україською переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей.

Очікуємо зустрічі найближчим часом, уже в середу й четвер цього тижня. Сьогодні на нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах. Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання

У кремлі підтвердили, що новий раунд переговорів за участю України, США та рф пройде 4-5 лютого в Абу-Дабі

Президент додав, що українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною.

Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку