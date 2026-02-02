$42.810.04
Вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий - Зеленський

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність двостороннього документа щодо гарантій безпеки зі США. Україна очікує подальшої роботи над документами з відновлення та економічного розвитку.

Вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий. За його словами, в Україні розраховують на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з україською переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей.

Очікуємо зустрічі найближчим часом, уже в середу й четвер цього тижня. Сьогодні на нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах. Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання 

- повідомив Зеленський.

У кремлі підтвердили, що новий раунд переговорів за участю України, США та рф пройде 4-5 лютого в Абу-Дабі02.02.26, 12:29 • 4466 переглядiв

Президент додав, що українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною.

Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку 

- наголосив Зеленський.

За його словами, в України розраховують, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу.

Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати. Дякую всім у світі, хто допомагає. Слава Україні! 

- резюмував Президент.

Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"01.02.26, 13:12 • 50375 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Сергій Кислиця
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна