Считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с США готов - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности двустороннего документа по гарантиям безопасности с США. Украина ожидает дальнейшей работы над документами по восстановлению и экономическому развитию.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами готов. По его словам, в Украине рассчитывают на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию, передает УНН.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч.
Ожидаем встречи в ближайшее время, уже в среду и четверг на этой неделе. Сегодня на совещании были почти все участники переговорной команды, а именно Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Александр Бевз. Давид Арахамия также будет участвовать в переговорах. Согласовал команде рамки разговора и конкретные задачи
Президент добавил, что украинская делегация будет иметь также и двусторонние встречи с американской стороной.
Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию
По его словам, в Украине рассчитывают, что американская сторона может быть и в дальнейшем решительной в обеспечении необходимых условий для диалога.
Меры по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и к возможному результату. Войну нужно завершать. Спасибо всем в мире, кто помогает. Слава Украине!
