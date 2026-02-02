$42.810.04
Считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с США готов - Зеленский

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности двустороннего документа по гарантиям безопасности с США. Украина ожидает дальнейшей работы над документами по восстановлению и экономическому развитию.

Считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с США готов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами готов. По его словам, в Украине рассчитывают на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч.

Ожидаем встречи в ближайшее время, уже в среду и четверг на этой неделе. Сегодня на совещании были почти все участники переговорной команды, а именно Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Александр Бевз. Давид Арахамия также будет участвовать в переговорах. Согласовал команде рамки разговора и конкретные задачи

- сообщил Зеленский.

В кремле подтвердили, что новый раунд переговоров с участием Украины, США и рф пройдет 4-5 февраля в Абу-Даби02.02.26, 12:29 • 4500 просмотров

Президент добавил, что украинская делегация будет иметь также и двусторонние встречи с американской стороной.

Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию

- подчеркнул Зеленский.

По его словам, в Украине рассчитывают, что американская сторона может быть и в дальнейшем решительной в обеспечении необходимых условий для диалога.

Меры по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и к возможному результату. Войну нужно завершать. Спасибо всем в мире, кто помогает. Слава Украине!

- резюмировал Президент.

Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"01.02.26, 13:12 • 50497 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Андрей Гнатов
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Сергей Кислыця
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина