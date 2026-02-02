Считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с США готов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами готов. По его словам, в Украине рассчитывают на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию, передает УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч.

Ожидаем встречи в ближайшее время, уже в среду и четверг на этой неделе. Сегодня на совещании были почти все участники переговорной команды, а именно Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Александр Бевз. Давид Арахамия также будет участвовать в переговорах. Согласовал команде рамки разговора и конкретные задачи

В кремле подтвердили, что новый раунд переговоров с участием Украины, США и рф пройдет 4-5 февраля в Абу-Даби

Президент добавил, что украинская делегация будет иметь также и двусторонние встречи с американской стороной.

Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию