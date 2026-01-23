$43.170.01
Присвячена параметрам закінчення війни та логіці переговорів: Умєров про сьогоднішню тристоронню зустріч в Еміратах

Київ • УНН

 • 34 перегляди

В Абу-Дабі відбулася тристороння зустріч України, США та росії. Як повідомив Умєров, обговорювалися параметри закінчення війни та подальша логіка переговорного процесу.

Присвячена параметрам закінчення війни та логіці переговорів: Умєров про сьогоднішню тристоронню зустріч в Еміратах

Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру. Завтра будуть ще зустрічі. Про це заявив глава української делегації, секретар РНБО  Рустем Умєров, передає УНН.

Деталі

Умєров повідомив, що в Абу-Дабі разом із Кирилом Будановим, Давидом Арахамією та Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі – українська, американська та російська сторони.

Цінуємо американське посередництво. З боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич 

- додав глава делегації.

За його словами, у російській делегації – представники воєнної розвідки та армії. 

Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру. Завтра будуть ще зустрічі. До української делегації завтра приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький 

- додав глава делегації.

Умєров додав, що за підсумками кожного етапу доповідають Президенту України Володимиру Зеленському.

Українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським. Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу 

- резюмував глава делегації.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Еміратах вже була зустріч української, американської та російської делегацій, говорили про закінчення війни. 

Антоніна Туманова

