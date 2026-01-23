Присвячена параметрам закінчення війни та логіці переговорів: Умєров про сьогоднішню тристоронню зустріч в Еміратах
Київ • УНН
В Абу-Дабі відбулася тристороння зустріч України, США та росії. Як повідомив Умєров, обговорювалися параметри закінчення війни та подальша логіка переговорного процесу.
Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру. Завтра будуть ще зустрічі. Про це заявив глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, передає УНН.
Деталі
Умєров повідомив, що в Абу-Дабі разом із Кирилом Будановим, Давидом Арахамією та Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі – українська, американська та російська сторони.
Цінуємо американське посередництво. З боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич
За його словами, у російській делегації – представники воєнної розвідки та армії.
Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру. Завтра будуть ще зустрічі. До української делегації завтра приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький
Умєров додав, що за підсумками кожного етапу доповідають Президенту України Володимиру Зеленському.
Українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським. Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Еміратах вже була зустріч української, американської та російської делегацій, говорили про закінчення війни.