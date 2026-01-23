Посвящена параметрам окончания войны и логике переговоров: Умеров о сегодняшней трехсторонней встрече в Эмиратах

Встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и прочному миру. Завтра будут еще встречи. Об этом заявил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

Умеров сообщил, что в Абу-Даби вместе с Кириллом Будановым, Давидом Арахамией и Сергеем Кислицей приняли участие в трехсторонней встрече – украинская, американская и российская стороны.

Ценим американское посредничество. Со стороны США в консультациях приняли участие специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич - добавил глава делегации.

По его словам, в российской делегации – представители военной разведки и армии.

Встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и прочному миру. Завтра будут еще встречи. К украинской делегации завтра присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий - добавил глава делегации.

Умеров добавил, что по итогам каждого этапа докладывают Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Украинская команда действует слаженно в рамках задач, которые были поставлены президентом Зеленским. Готовы работать в разных форматах в зависимости от хода диалога - резюмировал глава делегации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Эмиратах уже была встреча украинской, американской и российской делегаций, говорили об окончании войны.