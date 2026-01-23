Посвящена параметрам окончания войны и логике переговоров: Умеров о сегодняшней трехсторонней встрече в Эмиратах

$43.170.01
50.520.15
ukenru
19:10 • 2340 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 6720 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
15:12 • 17101 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 17955 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 16167 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 23503 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 49113 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 21538 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24425 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 33254 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 20256 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 19986 просмотра
"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника14:25 • 5326 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft16:14 • 10232 просмотра
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен17:02 • 4110 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей15:12 • 17101 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 49113 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 72971 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 68758 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 71160 просмотра
Посвящена параметрам окончания войны и логике переговоров: Умеров о сегодняшней трехсторонней встрече в Эмиратах

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча Украины, США и россии. Как сообщил Умеров, обсуждались параметры окончания войны и дальнейшая логика переговорного процесса.

Посвящена параметрам окончания войны и логике переговоров: Умеров о сегодняшней трехсторонней встрече в Эмиратах

Встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и прочному миру. Завтра будут еще встречи. Об этом заявил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

Умеров сообщил, что в Абу-Даби вместе с Кириллом Будановым, Давидом Арахамией и Сергеем Кислицей приняли участие в трехсторонней встрече – украинская, американская и российская стороны.

Ценим американское посредничество. Со стороны США в консультациях приняли участие специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич

- добавил глава делегации.

По его словам, в российской делегации – представители военной разведки и армии.

Встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и прочному миру. Завтра будут еще встречи. К украинской делегации завтра присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий

- добавил глава делегации.

Умеров добавил, что по итогам каждого этапа докладывают Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Украинская команда действует слаженно в рамках задач, которые были поставлены президентом Зеленским. Готовы работать в разных форматах в зависимости от хода диалога

- резюмировал глава делегации.

Разговоры продолжатся завтра: чиновник Белого дома заявил, что встреча между Украиной, США и рф была продуктивной

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Эмиратах уже была встреча украинской, американской и российской делегаций, говорили об окончании войны.

Антонина Туманова

