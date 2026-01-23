Посвящена параметрам окончания войны и логике переговоров: Умеров о сегодняшней трехсторонней встрече в Эмиратах
Киев • УНН
В Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча Украины, США и россии. Как сообщил Умеров, обсуждались параметры окончания войны и дальнейшая логика переговорного процесса.
Встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и прочному миру. Завтра будут еще встречи. Об этом заявил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, передает УНН.
Детали
Умеров сообщил, что в Абу-Даби вместе с Кириллом Будановым, Давидом Арахамией и Сергеем Кислицей приняли участие в трехсторонней встрече – украинская, американская и российская стороны.
Ценим американское посредничество. Со стороны США в консультациях приняли участие специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич
По его словам, в российской делегации – представители военной разведки и армии.
Встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и прочному миру. Завтра будут еще встречи. К украинской делегации завтра присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий
Умеров добавил, что по итогам каждого этапа докладывают Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Украинская команда действует слаженно в рамках задач, которые были поставлены президентом Зеленским. Готовы работать в разных форматах в зависимости от хода диалога
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Эмиратах уже была встреча украинской, американской и российской делегаций, говорили об окончании войны.