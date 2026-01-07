Команди України та США провели вже третю зустріч у Парижі: обговорили ключові елементи базової рамки завершення війни
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про третю зустріч з американською стороною в Парижі, де предметно обговорили ключові елементи базової рамки завершення війни. У переговорах взяли участь представники України та США, зосередившись на можливих форматах подальших контактів на рівні лідерів.
Провели черговий раунд консультацій зі спеціальним посланником Сполучених Штатів Стівом Віткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а також співробітником Білого дому Джошем Груенбаумом. Це вже була третя зустріч з американською стороною протягом двох днів у Парижі
Деталі
З українського боку в перемовинах взяли участь секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник Офісу Президента Олександр Бевз.
Предметно обговорили ключові елементи базової рамки завершення війни. Окремо зосередилися на можливих форматах подальших контактів на рівні лідерів за участі України, європейських партнерів і США. За підсумками дня готуємо детальну доповідь Президенту України
Нагадаємо
Як повідомив Президент Зеленський, 7 січня в Парижі команди України та США мали продовжити роботу над гарантіями безпеки і базовою рамкою для закінчення війни. Від України - керівник Офісу Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, генерал Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Сергій Кислиця й радник Офісу Президента Олександр Бевз.