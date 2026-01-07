Команди України та США провели вже третю зустріч у Парижі: обговорили ключові елементи базової рамки завершення війни

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що відбулась вже третя зустріч з американською стороною протягом двох днів у Парижі, предметно обговорили ключові елементи базової рамки завершення війни, передає УНН.

Провели черговий раунд консультацій зі спеціальним посланником Сполучених Штатів Стівом Віткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а також співробітником Білого дому Джошем Груенбаумом. Це вже була третя зустріч з американською стороною протягом двох днів у Парижі