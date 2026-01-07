Команды Украины и США провели уже третью встречу в Париже за два дня: обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что состоялась уже третья встреча с американской стороной в течение двух дней в Париже, предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны, передает УНН.

Провели очередной раунд консультаций со специальным посланником Соединенных Штатов Стивом Виткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а также сотрудником Белого дома Джошем Груенбаумом. Это уже была третья встреча с американской стороной в течение двух дней в Париже