Команды Украины и США провели уже третью встречу в Париже за два дня: обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о третьей встрече с американской стороной в Париже, где предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны. В переговорах приняли участие представители Украины и США, сосредоточившись на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров.
Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что состоялась уже третья встреча с американской стороной в течение двух дней в Париже, предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны, передает УНН.
Провели очередной раунд консультаций со специальным посланником Соединенных Штатов Стивом Виткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а также сотрудником Белого дома Джошем Груенбаумом. Это уже была третья встреча с американской стороной в течение двух дней в Париже
Детали
С украинской стороны в переговорах приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник Офиса Президента Александр Бевз.
Предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны. Отдельно сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США. По итогам дня готовим подробный доклад Президенту Украины
Напомним
Как сообщил Президент Зеленский, 7 января в Париже команды Украины и США должны были продолжить работу над гарантиями безопасности и базовой рамкой для окончания войны. От Украины - руководитель Офиса Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, генерал Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Сергей Кислица и советник Офиса Президента Александр Бевз.