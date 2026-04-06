Зеленський заслухав Сирського та Гнатова про ситуацію на фронті та удари по рф
Київ • УНН
Президент заслухав доповіді про ситуацію на Покровському напрямку та дипстрайки. Затверджено кроки для скорочення нафтових доходів Росії та посилення ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова. Обговорили перспективи на Олександрівському та Покровському напрямках, а також удари по рф. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.
Доповідь головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова щодо ситуації на фронті й щодо наших операцій
За його словами, по-перше, обговорили перспективи на Олександрівському та Покровському напрямках, де наразі сконцентровані найбільші зусилля російської армії, а відповідно – наша протидія.
По-друге, за словами Президента, була доповідь щодо наших дипстрайків та відповідних пріоритетів
Українські далекобійні санкції реально забезпечують скорочення російських доходів, передусім нафтових. Це відчувається й на північно-східному, і на південно-східному напрямках активних далекобійних дій
Окрім того, глава держави розповів, що він затвердив з військовим командуванням наші подальші кроки, щоб сильні українські позиції на фронті та в далекобійності працювали й на посилення наших позицій у дипломатії та в різнопланових відносинах із партнерами.
Сили оборони України продовжують наступальні дії на Олександрівському напрямку та вже відновили контроль над 480 квадратними кілометрами території і 12 населеними пунктами.