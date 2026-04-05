ЗСУ звільнили 480 км² та 12 населених пунктів у двох областях - Сирський
Київ • УНН
Сили оборони повернули контроль над територіями у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Окупанти намагаються створити буферну зону в регіоні.
Сили оборони України продовжують наступальні дії на Олександрівському напрямку та вже відновили контроль над 480 квадратними кілометрами території і 12 населеними пунктами. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
Деталі
За його словами, операція триває з кінця січня. У її межах звільнено вісім населених пунктів у Дніпропетровській області та чотири - у Запорізькій.
Сирський заслухав доповідь командування наступального угруповання, зокрема генерал-майора Олега Апостола, щодо ситуації на напрямку та результатів виконання завдань. Обговорювалися питання підвищення ефективності бойових дій і протидії атакам противника.
На цьому напрямку російські війська продовжують активні штурмові дії, зокрема в районах Тернового, Олександрограда, Іванівки, Зеленого Гаю, Андріївки-Клевцового та інших населених пунктів. Лише за минулий тиждень зафіксовано 64 атаки.
Мета загарбників - захопити більше української території та створити "буферну зону" на Дніпропетровщині
Водночас українські сили ведуть активну оборону, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.
Окремо головнокомандувач відвідав Покровський напрямок, де заслухав доповіді командирів та віддав розпорядження щодо додаткового забезпечення підрозділів боєприпасами і матеріально-технічними засобами для посилення вогневої потужності.
