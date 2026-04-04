Сирський заявив, що втрати армії рф кілька місяців поспіль перевищують поповнення

Київ • УНН

 • 6796 перегляди

Олександр Сирський повідомив генералу НАТО про неспроможність рф компенсувати втрати. Україна потребує більше ППО та боєприпасів для захисту міст.

Втрати російської армії вже кілька місяців поспіль перевищують обсяги поповнення, яке надходить до її бойових підрозділів. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив під час телефонної розмови з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем, пише УНН.

Деталі

За словами Сирського, під час розмови він поінформував союзника про ситуацію на фронті, активність російських військ на ключових напрямках, а також дії Сил оборони України зі знищення противника та звільнення територій. Окремо він наголосив, що російська армія не встигає компенсувати свої бойові втрати.

Зеленський заявив, що ситуація на фронті для України найкраща за останні 10 місяців03.04.26, 13:50 • 3247 переглядiв

Також головнокомандувач ЗСУ розповів про удари рф по цивільному населенню, населених пунктах і об’єктах критичної інфраструктури. Він зазначив, що для стримування російського наступу та посилення захисту міст Україна потребує подальшої міжнародної військової допомоги, насамперед систем ППО та боєприпасів до них.

Обговорили потреби України за програмою PURL

Під час розмови сторони також обговорили пріоритетні потреби України в межах програми PURL, за якою європейські країни та Канада оплачують американську військову підтримку.

Сирський подякував генералу Гринкевичу, а також НАТО і США, за подальшу підтримку України та Сил оборони.

Рекордні втрати рф у березні перевищили 35 тисяч військових та 270 систем ППО - Зеленський03.04.26, 17:52 • 3867 переглядiв

Степан Гафтко

