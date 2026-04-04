Сирський заявив, що втрати армії рф кілька місяців поспіль перевищують поповнення

Втрати російської армії вже кілька місяців поспіль перевищують обсяги поповнення, яке надходить до її бойових підрозділів. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив під час телефонної розмови з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем, пише УНН.

Деталі

За словами Сирського, під час розмови він поінформував союзника про ситуацію на фронті, активність російських військ на ключових напрямках, а також дії Сил оборони України зі знищення противника та звільнення територій. Окремо він наголосив, що російська армія не встигає компенсувати свої бойові втрати.

Також головнокомандувач ЗСУ розповів про удари рф по цивільному населенню, населених пунктах і об’єктах критичної інфраструктури. Він зазначив, що для стримування російського наступу та посилення захисту міст Україна потребує подальшої міжнародної військової допомоги, насамперед систем ППО та боєприпасів до них.

Обговорили потреби України за програмою PURL

Під час розмови сторони також обговорили пріоритетні потреби України в межах програми PURL, за якою європейські країни та Канада оплачують американську військову підтримку.

Сирський подякував генералу Гринкевичу, а також НАТО і США, за подальшу підтримку України та Сил оборони.

