Сырский заявил, что потери армии РФ несколько месяцев подряд превышают пополнение

Потери российской армии уже несколько месяцев подряд превышают объемы пополнения, поступающего в ее боевые подразделения. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил во время телефонного разговора с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем, пишет УНН.

Детали

По словам Сырского, во время разговора он проинформировал союзника о ситуации на фронте, активности российских войск на ключевых направлениях, а также действиях Сил обороны Украины по уничтожению противника и освобождению территорий. Отдельно он подчеркнул, что российская армия не успевает компенсировать свои боевые потери.

Также главнокомандующий ВСУ рассказал об ударах РФ по гражданскому населению, населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры. Он отметил, что для сдерживания российского наступления и усиления защиты городов Украина нуждается в дальнейшей международной военной помощи, прежде всего системах ПВО и боеприпасах к ним.

Обсудили потребности Украины по программе PURL

В ходе разговора стороны также обсудили приоритетные потребности Украины в рамках программы PURL, по которой европейские страны и Канада оплачивают американскую военную поддержку.

Сырский поблагодарил генерала Гринкевича, а также НАТО и США за дальнейшую поддержку Украины и Сил обороны.

