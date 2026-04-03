Рекордные потери рф в марте превысили 35 тысяч военных и 270 систем ПВО - Зеленский
Киев • УНН
За март россия потеряла более 35 тысяч солдат и 274 системы ПВО. Зеленский отметил эффективность дронов и подразделений в уничтожении оккупантов.
Потери рф за этот март вышли на уровень, ставший наибольшим за время войны – уже более 35 тысяч российских потерь. Кроме того, существенно увеличились результаты в уничтожении также систем ПВО рф, а именно 274 такие системы поражены только за март. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром обороны Михаилом Федоровым, передает УНН.
Российские потери за этот март вышли на уровень, ставший наибольшим за время войны: только благодаря ударам наших дронов погибли или были тяжело ранены 33988 российских военных и еще 1363 оккупанта были ликвидированы благодаря артиллерийским и другим ударам. То есть уже более 35 тысяч российских потерь за месяц, и это четко подтвержденные потери: у нас в системе есть видеофиксация каждого такого поражения
Глава государства поблагодарил украинских воинов за меткость. Отметил особо воинов ЦСО "А" Службы безопасности Украины, "Птиц Мадяра", спецподразделение пограничников "Феникс", Lazar’s Group и 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду - наиболее результативные подразделения в применении дронов.
Добавим
Кроме того, министр обороны Украины Михаил Федоров доложил о результатах всех подразделений на фронте: есть четкие и проверенные отчеты по каждому направлению и по каждой категории поражений. По словам Зеленского, Украина готова предоставить соответствующие данные нашим партнерам. Фактически Силы обороны и безопасности Украины лишили оккупанта возможности навязывать характер ситуации на фронте.
Важно, что существенно увеличились результаты в уничтожении также систем ПВО России, а именно 274 такие системы поражены только за март. Есть ощутимые результаты и в уничтожении российских складов и военной логистики. Министерство обороны вместе с Вооруженными Силами представят обществу детальный отчет за март – данные, которые могут быть публичными
Также во время встречи Зеленский и Федоров согласовали ряд задач на ближайшие недели.
В частности, готовим решения для усиления украинской пехоты, системы контрактов в армии и реагирования по СЗЧ – меры должны быть такими, что реально сработают. Готовим и решения, чтобы масштабировать экспортные возможности наших производителей оружия и совместные производства с партнерами. Спасибо Силам обороны за результаты! Слава Украине!
