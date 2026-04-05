ВСУ освободили 480 км² и 12 населенных пунктов в двух областях - Сырский

11:39 • 12056 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 30033 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 47004 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 80232 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 71973 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 71317 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 45618 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 87633 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 35087 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 68305 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Компания Planet Labs на неопределенный срок скроет спутниковые снимки войны в Иране5 апреля, 04:40 • 19660 просмотра
Южная Корея попросила страны Персидского залива гарантировать поставки энергоносителей и безопасность судов5 апреля, 05:02 • 31863 просмотра
Белый дом внезапно ограничил доступ прессы к Трампу из-за слухов о болезни5 апреля, 06:40 • 7092 просмотра
Западные союзники просят Украину прекратить атаки на российские НПЗ - Буданов09:04 • 6906 просмотра
Связанная с Ираном группировка "Ашаб аль-Ямин" взяла на себя ответственность за теракты в Европе - FT11:27 • 26508 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 47004 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 71317 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 87633 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 68305 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 69687 просмотра
ВСУ освободили 480 км² и 12 населенных пунктов в двух областях - Сырский

Киев • УНН

 • 2160 просмотра

Силы обороны вернули контроль над территориями в Днепропетровской и Запорожской областях. Оккупанты пытаются создать буферную зону в регионе.

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Александровском направлении и уже восстановили контроль над 480 квадратными километрами территории и 12 населенными пунктами. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

По его словам, операция продолжается с конца января. В ее рамках освобождены восемь населенных пунктов в Днепропетровской области и четыре - в Запорожской.

Сырский заслушал доклад командования наступательной группировки, в частности генерал-майора Олега Апостола, относительно ситуации на направлении и результатов выполнения задач. Обсуждались вопросы повышения эффективности боевых действий и противодействия атакам противника.

На этом направлении российские войска продолжают активные штурмовые действия, в частности в районах Тернового, Александрограда, Ивановки, Зеленого Гая, Андреевки-Клевцового и других населенных пунктов. Только за прошедшую неделю зафиксировано 64 атаки.

Цель захватчиков - захватить больше украинской территории и создать "буферную зону" на Днепропетровщине

- отметил Сырский.

В то же время украинские силы ведут активную оборону, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Отдельно главнокомандующий посетил Покровское направление, где заслушал доклады командиров и отдал распоряжения относительно дополнительного обеспечения подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами для усиления огневой мощи.

Сырский заявил, что потери армии РФ несколько месяцев подряд превышают пополнение04.04.26, 23:59 • 6420 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине