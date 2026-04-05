ВСУ освободили 480 км² и 12 населенных пунктов в двух областях - Сырский
Киев • УНН
Силы обороны вернули контроль над территориями в Днепропетровской и Запорожской областях. Оккупанты пытаются создать буферную зону в регионе.
Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Александровском направлении и уже восстановили контроль над 480 квадратными километрами территории и 12 населенными пунктами. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Подробности
По его словам, операция продолжается с конца января. В ее рамках освобождены восемь населенных пунктов в Днепропетровской области и четыре - в Запорожской.
Сырский заслушал доклад командования наступательной группировки, в частности генерал-майора Олега Апостола, относительно ситуации на направлении и результатов выполнения задач. Обсуждались вопросы повышения эффективности боевых действий и противодействия атакам противника.
На этом направлении российские войска продолжают активные штурмовые действия, в частности в районах Тернового, Александрограда, Ивановки, Зеленого Гая, Андреевки-Клевцового и других населенных пунктов. Только за прошедшую неделю зафиксировано 64 атаки.
Цель захватчиков - захватить больше украинской территории и создать "буферную зону" на Днепропетровщине
В то же время украинские силы ведут активную оборону, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.
Отдельно главнокомандующий посетил Покровское направление, где заслушал доклады командиров и отдал распоряжения относительно дополнительного обеспечения подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами для усиления огневой мощи.
