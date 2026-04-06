Зеленский заслушал Сырского и Гнатова о ситуации на фронте и ударах по рф
Киев • УНН
Президент заслушал доклады о ситуации на Покровском направлении и дипстрайках. Утверждены шаги для сокращения нефтяных доходов россии и усиления ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. Обсудили перспективы на Александровском и Покровском направлениях, а также удары по рф. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.
По его словам, во-первых, обсудили перспективы на Александровском и Покровском направлениях, где сейчас сконцентрированы наибольшие усилия российской армии, а соответственно – наше противодействие.
Во-вторых, по словам Президента, был доклад о наших дипстрайках и соответствующих приоритетах
Украинские дальнобойные санкции реально обеспечивают сокращение российских доходов, прежде всего нефтяных. Это ощущается и на северо-восточном, и на юго-восточном направлениях активных дальнобойных действий
Кроме того, глава государства рассказал, что он утвердил с военным командованием наши дальнейшие шаги, чтобы сильные украинские позиции на фронте и в дальнобойности работали и на усиление наших позиций в дипломатии и в разноплановых отношениях с партнерами.
Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Александровском направлении и уже восстановили контроль над 480 квадратными километрами территории и 12 населенными пунктами.