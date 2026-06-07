Ночная атака на Запорожье привела к обесточиванию и пожару
Киев • УНН
Из-за вражеских ударов в воскресенье один из районов Запорожья остался без света. На месте повторного попадания вспыхнул пожар, работают экстренные службы.
Враг ночью в воскресенье, 7 июня, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, из-за атаки врага один из районов областного центра частично обесточен.
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Позже он сообщил, что враг снова нанес удар по Запорожью.
"Произошел пожар. На место направлены экстренные службы", - констатировал начальник ОВА.
Напомним
В субботу, 6 июня, российские оккупанты атаковали Запорожье. Удар пришелся в крышу супермаркета. В результате атаки возник пожар в квартире дома, расположенного напротив. Ранен 10-летний мальчик и его отец.
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