Двое маленьких детей среди пострадавших от атаки рф на Запорожье, уничтожен тепловоз
Киев • УНН
В результате утреннего обстрела Запорожья погибли двое мужчин, еще семь человек получили ранения. Повреждены дома и уничтожен железнодорожный тепловоз.
Из-за очередной вражеской атаки на Запорожье количество пострадавших увеличилось до 7, среди них двое детей, известно о 2 погибших людях, уничтожен тепловоз, сообщили в субботу в Запорожской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, утром 6 июня россияне атаковали Запорожье. Средства поражения попали по гражданской и критической инфраструктуре.
В результате вражеской атаки двое мужчин, в возрасте 25 и 49 лет, получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще 7 человек травмированы, среди которых 9-летний мальчик и 3-летняя девочка
Информация о пострадавших уточняется.
Как отмечается, "повреждены многоквартирные дома, транспортные средства и уничтожен тепловоз".
Начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ст. 438 УК Украины).
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