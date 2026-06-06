россия ударила по Запорожью и области - атаковала промышленную инфраструктуру, 8 пострадавших
Киев • УНН
В результате атак на промышленный объект и жилой район Запорожья ранения получили восемь человек. Повреждены многоэтажка и восемь автомобилей.
В Запорожской области рф атаковала промышленную инфраструктуру, известно о трех пострадавших, еще о 5 пострадавших известно в результате утренней атаки врага на Запорожье, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.
Глава ОВА сообщал о взрывах и повторных взрывах в Запорожской области.
Враг атаковал объект промышленной инфраструктуры. Предварительно, трое пострадавших. Им уже оказывают медицинскую помощь
Об атаках рф на Запорожье глава ОВА сообщал с утра. В частности, по его словам, вражеский беспилотник вызвал пожар на автостоянке неподалеку от многоквартирного дома в одном из районов города. "Уже пять человек обратились за медицинской помощью", - указал Федоров.
"В результате удара повреждены 8 автомобилей и многоквартирный жилой дом. Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля", - отметили в ГСЧС.
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За прошедшие сутки, по данным Федорова, два человека погибли, еще пятеро ранены в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.