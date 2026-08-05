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Министры внутренних дел ЕС заявили о поддержке Испании и усилении защиты границ — СМИ

Киев • УНН

 • 3560 просмотра

Министры внутренних дел ЕС выразили полную солидарность с Испанией после наплыва мигрантов в Сеуту. Из примерно 72 000 человек, пересекших границу, 70 000 уже возвращены в Марокко.

Министры внутренних дел ЕС заявили о поддержке Испании и усилении защиты границ — СМИ

После миграционного кризиса в Сеуте на видеоконференции министров внутренних дел ЕС государства-члены заверили Испанию в полной поддержке и дали понять: необходимо усилить защиту границ, передает УНН со ссылкой на Bild.

"В ходе обсуждения была выражена полная солидарность с Испанией", — заявил еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер.

Наплыв в Сеуту стал "испытанием для безопасности европейских внешних границ", и Европа "на данный момент безусловно прошла" это испытание, заявил Бруннер. Ни один мигрант не попал из эксклава в материковую часть Испании, а значит, и в Шенгенскую зону.

"ЕС един и готов поддержать Испанию и защитить наши внешние границы от нелегальной миграции. Мы хвалим Испанию за ее быструю реакцию на ситуацию в Сеуте", — заявил министр юстиции и внутренних дел Ирландии Джим О'Каллаган.

По данным испанского правительства, примерно из 72 000 человек, пересекших границу с Сеутой, 70 000 уже были возвращены в Марокко. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка подчеркнул, что оставшиеся случаи сейчас рассматриваются. Те, кто не имеет права на пребывание, также будут отправлены обратно. Гранде-Марласка отверг опасения, что мигранты попадут в Шенгенскую зону: по его словам, не было "ни вторичных перемещений людей, ни возможности для них". Встречу министров внутренних дел Гранде-Марласка назвал "удовлетворительной", поскольку меры Испании против нерегулярной миграции получили одобрение.

Фон дер Ляєн призывает ЕС к "единству действий" на границах после наплыва мигрантов в Сеуту03.08.26, 17:16 • 3713 просмотров

Добавим

Министры договорились усилить борьбу с сетями контрабандистов, ускорить возвращение мигрантов и лучше защищать внешние границы ЕС. Кроме того, должно быть расширено сотрудничество со странами происхождения и транзита мигрантов. Планируется также усовершенствовать системы раннего предупреждения, в том числе за счет анализа социальных сетей, чтобы раньше выявлять миграционные потоки.

У границы с Сеутой сотни марокканцев ищут пропавших родственников после массового перехода в Испанию05.08.26, 10:16 • 4079 просмотров

Антонина Туманова

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