Головнокомандувачі "Коаліції охочих" провели засідання у форматі відеоконференції: Сирський розкрив деталі

Взяв участь у черговому засіданні головнокомандувачів збройних сил держав — членів "Коаліції охочих", що відбулося у форматі відеоконференції. Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим обговорили з партнерами формати участі їхніх країн у реалізації міжнародних безпекових гарантій для України - повідомив Сирський.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що росія й надалі не демонструє готовності до припинення війни, продовжуючи терор проти мирного населення України. У зв’язку з цим підкреслив важливість подальшого посилення санкційного тиску на державу-агресора, аби вартість продовження війни стала непідйомною для економіки рф. Водночас критично важливо й надалі спільно зміцнювати спроможності оборонно-промислових комплексів та збройних сил країн вільної Європи.

Окрему увагу приділили питанню продовження військової допомоги Україні — як ключовій передумові збереження боєздатності Сил оборони та їхньої спроможності й надалі завдавати противнику відчутних втрат на полі бою - додав він.

Від імені Збройних Сил України Сирський подякував організаторам зустрічі — Головнокомандувачу Збройних Сил Франції генералу Фаб’єну Мандону та начальнику Штабу оборони Великої Британії головному маршалу авіації серу Річарду Найтону.

Також висловив вдячність за участь у заході Верховному Головнокомандувачу Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі — Командувачу Збройних Сил США в Європі генералу Алексу Гринкевичу та Голові Військового комітету Європейського Союзу генералу Шону Кленсі. Їхня присутність є переконливим свідченням трансатлантичної єдності та незмінної підтримки України в боротьбі за державність і європейське майбутнє. Вдячний партнерам за кожен практичний крок, що наближає справедливий мир для України та всієї Європи. Разом ми не лише захищаємо кордони — ми захищаємо цінності, на яких тримається вільний світ - резюмував Головнокомандувач ЗСУ.

