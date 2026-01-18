$43.180.08
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
10:58 • 11759 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
08:25 • 14100 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 38693 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 64475 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 37244 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 47399 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 53374 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 43477 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 68617 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Головнокомандувачі "Коаліції охочих" провели засідання у форматі відеоконференції: Сирський розкрив деталі

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив з партнерами формати участі їхніх країн у реалізації безпекових гарантій для України. Також йшлося про посилення санкцій проти рф та військову допомогу Україні.

Головнокомандувачі "Коаліції охочих" провели засідання у форматі відеоконференції: Сирський розкрив деталі

Чергове засідання головнокомандувачів збройних сил держав — членів "Коаліції охочих" відбулося у форматі відеоконференції. Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, обговорили з партнерами формати участі їхніх країн у реалізації міжнародних безпекових гарантій для України, передає УНН.

Взяв участь у черговому засіданні головнокомандувачів збройних сил держав — членів "Коаліції охочих", що відбулося у форматі відеоконференції. Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим обговорили з партнерами формати участі їхніх країн у реалізації міжнародних безпекових гарантій для України 

- повідомив Сирський.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що росія й надалі не демонструє готовності до припинення війни, продовжуючи терор проти мирного населення України. У зв’язку з цим підкреслив важливість подальшого посилення санкційного тиску на державу-агресора, аби вартість продовження війни стала непідйомною для економіки рф. Водночас критично важливо й надалі спільно зміцнювати спроможності оборонно-промислових комплексів та збройних сил країн вільної Європи.

рф випустила по Україні понад 13,3 тис. ракет і 142,3 тис. дронів: Сирський вказав колезі зі США на потребу у ЗРК та боєприпасах13.01.26, 11:43 • 3281 перегляд

Окрему увагу приділили питанню продовження військової допомоги Україні — як ключовій передумові збереження боєздатності Сил оборони та їхньої спроможності й надалі завдавати противнику відчутних втрат на полі бою 

- додав він.

Від імені Збройних Сил України Сирський подякував організаторам зустрічі — Головнокомандувачу Збройних Сил Франції генералу Фаб’єну Мандону та начальнику Штабу оборони Великої Британії головному маршалу авіації серу Річарду Найтону.

Також висловив вдячність за участь у заході Верховному Головнокомандувачу Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі — Командувачу Збройних Сил США в Європі генералу Алексу Гринкевичу та Голові Військового комітету Європейського Союзу генералу Шону Кленсі. Їхня присутність є переконливим свідченням трансатлантичної єдності та незмінної підтримки України в боротьбі за державність і європейське майбутнє. Вдячний партнерам за кожен практичний крок, що наближає справедливий мир для України та всієї Європи. Разом ми не лише захищаємо кордони — ми захищаємо цінності, на яких тримається вільний світ 

- резюмував Головнокомандувач ЗСУ.

Сирський підбив підсумки року: ворог хотів завершити війну розгромом, мав намір вийти до Одеси, та його плани зірвано13.01.26, 12:53 • 3342 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Державний кордон України
Андрій Гнатов
НАТО
Європейський Союз
Франція
Олександр Сирський
Велика Британія
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна