Главнокомандующие "Коалиции желающих" провели заседание в формате видеоконференции: Сырский раскрыл детали

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил с партнерами форматы участия их стран в реализации гарантий безопасности для Украины. Также речь шла об усилении санкций против рф и военной помощи Украине.

Главнокомандующие "Коалиции желающих" провели заседание в формате видеоконференции: Сырский раскрыл детали

Очередное заседание главнокомандующих вооруженными силами государств — членов "Коалиции желающих" состоялось в формате видеоконференции. Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, обсудили с партнерами форматы участия их стран в реализации международных гарантий безопасности для Украины, передает УНН.

Принял участие в очередном заседании главнокомандующих вооруженными силами государств — членов "Коалиции желающих", состоявшемся в формате видеоконференции. Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым обсудили с партнерами форматы участия их стран в реализации международных гарантий безопасности для Украины

- сообщил Сырский.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что россия и в дальнейшем не демонстрирует готовности к прекращению войны, продолжая террор против мирного населения Украины. В связи с этим подчеркнул важность дальнейшего усиления санкционного давления на государство-агрессора, чтобы стоимость продолжения войны стала неподъемной для экономики рф. В то же время критически важно и в дальнейшем совместно укреплять возможности оборонно-промышленных комплексов и вооруженных сил стран свободной Европы.

рф выпустила по Украине более 13,3 тыс. ракет и 142,3 тыс. дронов: Сырский указал коллеге из США на потребность в ЗРК и боеприпасах13.01.26, 11:43 • 3283 просмотра

Отдельное внимание уделили вопросу продолжения военной помощи Украине — как ключевой предпосылке сохранения боеспособности Сил обороны и их способности и в дальнейшем наносить противнику ощутимые потери на поле боя

- добавил он.

От имени Вооруженных Сил Украины Сырский поблагодарил организаторов встречи — Главнокомандующего Вооруженными Силами Франции генерала Фабьена Мандона и начальника Штаба обороны Великобритании главного маршала авиации сэра Ричарда Найтона.

Также выразил благодарность за участие в мероприятии Верховному Главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе — Командующему Вооруженными Силами США в Европе генералу Алексу Гринкевичу и Председателю Военного комитета Европейского Союза генералу Шону Кленси. Их присутствие является убедительным свидетельством трансатлантического единства и неизменной поддержки Украины в борьбе за государственность и европейское будущее. Благодарен партнерам за каждый практический шаг, приближающий справедливый мир для Украины и всей Европы. Вместе мы не только защищаем границы — мы защищаем ценности, на которых держится свободный мир

- резюмировал Главнокомандующий ВСУ.

Сырский подвел итоги года: враг хотел завершить войну разгромом, намеревался выйти к Одессе, но его планы сорваны13.01.26, 12:53 • 3342 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Государственная граница Украины
Андрей Гнатов
НАТО
Европейский Союз
Франция
Александр Сырский
Великобритания
Европа
Соединённые Штаты
Украина