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Актуальное
59% украинцев доверяют Зеленскому - опрос

59% украинцев доверяют Зеленскому - опрос

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 10:20  •  6365 просмотра

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Опрос КМИС показал, что 59% украинцев доверяют президенту Зеленскому. Уровень доверия менялся от 80% после выборов до 37% перед вторжением, вырос до 90% в мае 2022 и стабилизировался на 59%.

Конец сентября 2024 года показал, что 59% украинцев выражают доверие Президенту Украины Владимиру Зеленскому, хотя уровень поддержки претерпел значительные изменения в течение его пребывания на посту. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии, передает УНН.

На конец сентября 2024 года 59% украинцев доверяют Президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на колебания в уровне поддержки в течение его президентства. На пике после выборов в 2019 году этот показатель достигал 80%, однако к февралю 2022 года доверие упало до 37%.

С началом полномасштабного вторжения россии уровень доверия резко вырос до 90% в мае 2022 года, однако впоследствии начал постепенно снижаться и в течение следующих лет стабилизировался на уровне 59%.

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В то же время 37% респондентов выразили недоверие, а 3% затруднились с ответом.

В региональном разрезе больше всего доверяют Президенту в центре страны (62%) и на западе (58%). На востоке показатель доверия составляет 51%, при этом 45% опрошенных с востока выразили недоверие.

Исследование также выявило, что украинцы, которые верят в искреннюю поддержку Украины Западом, более склонны доверять Президенту (69%), чем те, кто считает, что Запад устал от Украины.

Социологи отмечают, что данные могут отличаться в зависимости от формулировки вопросов в исследованиях. Например, опросы, включающие промежуточный ответ "как доверяю, так и не доверяю", показывают другую картину по сравнению с четким выбором между "доверяю" и "не доверяю".

Справочно

С 20 сентября по 3 октября 2024 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", где по собственной инициативе включил вопрос о доверии к Владимиру Зеленскому.

Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) среди 2004 респондентов с подконтрольных Украине территорий, исключая жителей временно оккупированных регионов и граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Погрешность выборки, при стандартных условиях, не превышает 2,9% для показателей, близких к 50%, однако из-за войны возможны дополнительные систематические отклонения.

Напомним

В июне опрос среди украинцев свидетельствовал, что большинство граждан страны доверят президенту Владимиру Зеленскому. Впрочем, уровень доверия уже некоторое время стабильно падает.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Обществополитика
kievskii-mezhdunarodnii-institut-sotsiologiiКиевский международный институт социологии
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина