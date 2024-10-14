59% українців довіряють Зеленському - опитування

Кінець вересня 2024 року показав, що 59% українців висловлюють довіру Президенту України Володимиру Зеленському, хоча рівень підтримки зазнав значних змін протягом його перебування на посаді. Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.

На кінець вересня 2024 року 59% українців довіряють Президенту України Володимиру Зеленському, незважаючи на коливання в рівні підтримки протягом його президентства. На піку після виборів у 2019 році цей показник досягав 80%, однак до лютого 2022 року довіра впала до 37%.

З початком повномасштабного вторгнення росії рівень довіри різко зріс до 90% у травні 2022 року, проте згодом почав поступово знижуватись і впродовж наступних років стабілізувався на рівні 59%.

Водночас 37% респондентів висловили недовіру, а 3% вагались із відповіддю.

У регіональному розрізі найбільше довіряють Президенту в центрі країни (62%) та на заході (58%). На сході показник довіри становить 51%, при цьому 45% опитаних зі сходу висловили недовіру.

Дослідження також виявило, що українці, які вірять у щиру підтримку України Заходом, більш схильні довіряти Президенту (69%), ніж ті, хто вважає, що Захід втомився від України.

Соціологи зауважують, що дані можуть відрізнятися залежно від формулювання запитань у дослідженнях. Наприклад, опитування, що включають проміжну відповідь "як довіряю, так і не довіряю", показують іншу картину у порівнянні з чітким вибором між "довіряю" та "не довіряю".

Довідково

З 20 вересня по 3 жовтня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", де за власною ініціативою включив питання про довіру до Володимира Зеленського.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 2004 респондентів з підконтрольних Україні територій, виключаючи жителів тимчасово окупованих регіонів та громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Похибка вибірки, за стандартних умов, не перевищує 2,9% для показників, близьких до 50%, однак через війну можливі додаткові систематичні відхилення.

Нагадаємо

В червні опитування серед українців свідчило, що більшість громадян країни довірять президенту Володимиру Зеленському. А втім, рівень довіри вже певний час стабільно падає.