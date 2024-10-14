59% українців довіряють Зеленському - опитування

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 7608 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 18333 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 34497 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 48938 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83312 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67277 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79406 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94175 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87445 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180014 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 11558 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10939 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 5830 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 7342 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 4946 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 34498 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180014 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335727 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269543 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379895 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 28 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2594 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 48938 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18676 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23798 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

59% українців довіряють Зеленському - опитування

Київ • УНН

 • 11580 перегляди

Опитування КМІС показало, що 59% українців довіряють президенту Зеленському. Рівень довіри змінювався від 80% після виборів до 37% перед вторгненням, зріс до 90% у травні 2022 і стабілізувався на 59%.

59% українців довіряють Зеленському - опитування

Кінець вересня 2024 року показав, що 59% українців висловлюють довіру Президенту України Володимиру Зеленському, хоча рівень підтримки зазнав значних змін протягом його перебування на посаді. Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.

На кінець вересня 2024 року 59% українців довіряють Президенту України Володимиру Зеленському, незважаючи на коливання в рівні підтримки протягом його президентства. На піку після виборів у 2019 році цей показник досягав 80%, однак до лютого 2022 року довіра впала до 37%.

З початком повномасштабного вторгнення росії рівень довіри різко зріс до 90% у травні 2022 року, проте згодом почав поступово знижуватись і впродовж наступних років стабілізувався на рівні 59%.

Водночас 37% респондентів висловили недовіру, а 3% вагались із відповіддю.

У регіональному розрізі найбільше довіряють Президенту в центрі країни (62%) та на заході (58%). На сході показник довіри становить 51%, при цьому 45% опитаних зі сходу висловили недовіру.

Дослідження також виявило, що українці, які вірять у щиру підтримку України Заходом, більш схильні довіряти Президенту (69%), ніж ті, хто вважає, що Захід втомився від України.

Соціологи зауважують, що дані можуть відрізнятися залежно від формулювання запитань у дослідженнях. Наприклад, опитування, що включають проміжну відповідь "як довіряю, так і не довіряю", показують іншу картину у порівнянні з чітким вибором між "довіряю" та "не довіряю".

Довідково

З 20 вересня по 3 жовтня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", де за власною ініціативою включив питання про довіру до Володимира Зеленського.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 2004 респондентів з підконтрольних Україні територій, виключаючи жителів тимчасово окупованих регіонів та громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Похибка вибірки, за стандартних умов, не перевищує 2,9% для показників, близьких до 50%, однак через війну можливі додаткові систематичні відхилення.

Нагадаємо

В червні опитування серед українців свідчило, що більшість громадян країни довірять президенту Володимиру Зеленському. А втім, рівень довіри вже певний час стабільно падає.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоПолітика
Київський міжнародний інститут соціології
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72