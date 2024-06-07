Зеленському довіряють майже 60% українців, але рівень підтримки знижується - КМІС
Київ • УНН
Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), станом на травень 2024 року президенту Володимиру Зеленському довіряють 59% українців. Соціологи відзначають, що такі результати свідчать про стабільне зниження рівня довіри з початку повномасштабного російського вторгнення.
Опитування серед українців свідчить, що більшість громадян країни довірять президенту Володимиру Зеленському. А втім, рівень довіри вже певний час стабільно падає. Про це заявили у Київському міжнародному інституті соціології (КМІС), передає УНН.
Деталі
Соціологи нагадають, що після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли В. Зеленському. Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37% (і напередодні вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряє).
Та після повномасштабного вторгнення рф рівень довіри зріс до 90%. До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, а до лютого 2024 року – до 64%.
Станом на травень 2024 року 59% довіряють В. Зеленському, 36% – не довіряють
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Водночас у КМІС наводять дані опитування українців щодо оцінки діяльності президентської партії "Слуга народу", яка має більшість у парламенті. Так лише 7% скоріше або дуже добре оцінюють діяльність "Слуги народу".
Третина респондентів (31%) оцінюють діяльність ні добре, ні погано. Водночас 55% респондентів скоріше або дуже погано оцінюють діяльність партії "Слуга народу"
Доповнення
Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький підкреслив, що президент Володимир Зеленський досі зберігає легітимність очах українського суспільства і більшість українців продовжують йому довіряти.
Утім, тенденція до зниження довіри продовжується. Серед основних причин цього у КМІС назвали - невдалу кадрову політику і рішення та питання справедливості (зокрема, у формі боротьби з корупцією та справедливого тягаря війни для всіх
Наразі можна спостерігати, що українці більше зосереджуються на критиці "команди", а не самого президента (зокрема, як можна бачити, якщо сам президент має досить високу довіру, то його партія – ні). Проте тренд зниження довіри вказує, що вже відбувається "перенесення негативу" і на самого президента
Довідково
Опитування проводилось упродовж 16-22 травня 2024 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія).
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Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.
До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення (...) Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення
Нагадаємо
Згідно з опитуванням КМІС, 43% українців вважають, що за п'ять років президентства Володимира Зеленського ситуація з демократією в Україні стала гіршою.