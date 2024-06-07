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Зеленському довіряють майже 60% українців, але рівень підтримки знижується - КМІС

Зеленському довіряють майже 60% українців, але рівень підтримки знижується - КМІС

Київ • УНН

 • 15720 перегляди

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), станом на травень 2024 року президенту Володимиру Зеленському довіряють 59% українців. Соціологи відзначають, що такі результати свідчать про стабільне зниження рівня довіри з початку повномасштабного російського вторгнення.

Опитування серед українців свідчить, що більшість громадян країни довірять президенту Володимиру Зеленському. А втім, рівень довіри вже певний час стабільно падає. Про це заявили у Київському міжнародному інституті соціології (КМІС), передає УНН.

Деталі 

Соціологи нагадають, що після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли В. Зеленському. Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37% (і напередодні вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряє).

Та після повномасштабного вторгнення рф рівень довіри зріс до 90%. До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, а до лютого 2024 року – до 64%.

Станом на травень 2024 року 59% довіряють В. Зеленському, 36% – не довіряють

- заявили у КМІС.
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Більшість українців вважають, що Зеленському слід балотуватись на другий термін - КМІС20.02.24, 12:33 • 102627 переглядiв

Водночас у КМІС наводять дані опитування українців щодо оцінки діяльності президентської партії "Слуга народу", яка має більшість у парламенті.  Так лише 7% скоріше або дуже добре оцінюють діяльність "Слуги народу".

Третина респондентів (31%) оцінюють діяльність ні добре, ні погано. Водночас 55% респондентів скоріше або дуже погано оцінюють діяльність партії "Слуга народу"

- підсумовують у КМІС. 
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Доповнення

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький підкреслив, що президент Володимир Зеленський досі зберігає легітимність  очах українського суспільства і більшість українців продовжують йому довіряти.

Утім, тенденція до зниження довіри продовжується. Серед основних причин цього у КМІС назвали - невдалу кадрову політику і рішення та питання справедливості (зокрема, у формі боротьби з корупцією та справедливого тягаря війни для всіх

 Наразі можна спостерігати, що українці більше зосереджуються на критиці "команди", а не самого президента (зокрема, як можна бачити, якщо сам президент має досить високу довіру, то його партія – ні). Проте тренд зниження довіри вказує, що вже відбувається "перенесення негативу" і на самого президента

- заявили у КМІС. 

Довідково

Опитування проводилось упродовж 16-22 травня 2024 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія).

Половина українців вважають, що Зеленський виконав меншу частину своїх обіцянок - КМІС05.06.24, 14:32 • 15865 переглядiв

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення (...) Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення

- підсумували в КМІС.

Нагадаємо

Згідно з опитуванням КМІС, 43% українців вважають, що за п'ять років президентства Володимира Зеленського ситуація з демократією в Україні стала гіршою.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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