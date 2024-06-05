Половина українців вважають, що Зеленський виконав меншу частину своїх обіцянок - КМІС
Київ • УНН
Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), половина українців вважає, що президент Володимир Зеленський виконав меншу частину своїх передвиборних обіцянок або взагалі не виконав жодної з них.
Близько половини опитаних українців вважають, що президент Володимир Зеленський виконав меншість або не виконав жодної з обіцянок, які дав під час передвиборчої кампанії 2019 року. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), пише УНН.
Деталі
Під час опитування мешканців України було з’ясовано, що 18% опитаних вважають, що Президент України Володимир Зеленський реалізував більшість або всі свої передвиборчі обіцянки за останні 5 років, при цьому 5% з цих відповідей стверджують, що всі обіцянки були виконані.
19% респондентів вказали, що Зеленський виконав приблизно половину обіцянок. Однак, половина опитаних, або 50%, відзначили, що президент виконав меншість обіцянок або не виконав жодної, з яких 25% заявили, що він не реалізував жодної з них.
Серед тих, хто вказав, що президент не виконав усі свої передвиборчі обіцянки, більшість (50%) звинувачує у цьому присутність нечесних та корумпованих осіб у його команді. Інші поширені причини, які називали респонденти і мають приблизно рівний відсоток (від 26% до 32%), включають брак компетентності серед членів його команди, повномасштабне вторгнення, власну недосвідченість Зеленського та вплив олігархів.
Меншу частку відповідей (від 9% до 14%) склали коментарі про особисту корумпованість Зеленського, вплив зовнішніх країн, дестабілізацію ситуації з боку опозиції та нереалістичність його обіцянок.
Нагадаємо
Попри триваючу війну, українці як і раніше рішуче підтримують членство України в ЄС і НАТО, причому, згідно з опитуванням Міжнародного республіканського інституту, підтримка ЄС коливається від 91% до 49%, а НАТО - від 87% до 43% в різних містах.