Половина українців вважають, що Зеленський виконав меншу частину своїх обіцянок - КМІС

ukenru
09:57 • 6463 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 25419 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 52079 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 67760 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111447 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135489 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138541 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239704 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171134 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190208 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+14°
5.2 м/с
40 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 40192 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 16176 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 45643 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 22721 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 27168 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239704 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360626 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376147 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291629 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364659 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59750 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76387 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87817 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170471 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173041 перегляди
Актуальне
Половина українців вважають, що Зеленський виконав меншу частину своїх обіцянок - КМІС

Половина українців вважають, що Зеленський виконав меншу частину своїх обіцянок - КМІС

Київ • УНН

 • 15865 перегляди

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), половина українців вважає, що президент Володимир Зеленський виконав меншу частину своїх передвиборних обіцянок або взагалі не виконав жодної з них.

Близько половини опитаних українців вважають, що президент Володимир Зеленський виконав меншість або не виконав жодної з обіцянок, які дав під час передвиборчої кампанії 2019 року.  Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), пише УНН.

Деталі

Під час опитування мешканців України було з’ясовано, що 18% опитаних вважають, що Президент України Володимир Зеленський реалізував більшість або всі свої передвиборчі обіцянки за останні 5 років, при цьому 5% з цих відповідей стверджують, що всі обіцянки були виконані.

19% респондентів вказали, що Зеленський виконав приблизно половину обіцянок. Однак, половина опитаних, або 50%, відзначили, що президент виконав меншість обіцянок або не виконав жодної, з яких 25% заявили, що він не реалізував жодної з них.

Image

Серед тих, хто вказав, що президент не виконав усі свої передвиборчі обіцянки, більшість (50%) звинувачує у цьому присутність нечесних та корумпованих осіб у його команді. Інші поширені причини, які називали респонденти і мають приблизно рівний відсоток (від 26% до 32%), включають брак компетентності серед членів його команди, повномасштабне вторгнення, власну недосвідченість Зеленського та вплив олігархів.

Меншу частку відповідей (від 9% до 14%) склали коментарі про особисту корумпованість Зеленського, вплив зовнішніх країн, дестабілізацію ситуації з боку опозиції та нереалістичність його обіцянок.

Image

Нагадаємо

Попри триваючу війну, українці як і раніше рішуче підтримують членство України в ЄС і НАТО, причому, згідно з опитуванням Міжнародного республіканського інституту, підтримка ЄС коливається від 91% до 49%, а НАТО - від 87% до 43% в різних містах.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоПолітика
kyivskyi-mizhnarodnyi-instytut-sotsiolohiiКиївський міжнародний інститут соціології
natoNATO
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45