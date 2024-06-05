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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Половина украинцев считают, что Зеленский выполнил меньшую часть своих обещаний - КМИС

Половина украинцев считают, что Зеленский выполнил меньшую часть своих обещаний - КМИС

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 11:32  •  1984 просмотра

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Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), половина украинцев считает, что президент Владимир Зеленский выполнил меньшую часть своих предвыборных обещаний или вообще не выполнил ни одного из них.

Около половины опрошенных украинцев считают, что президент Владимир Зеленский выполнил меньшинство или не выполнил ни одного из обещаний, которые дал во время предвыборной кампании 2019 года.  об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), пишет УНН.

Детали

Во время опроса жителей Украины было выяснено, что 18% опрошенных считают, что Президент Украины Владимир Зеленский реализовал большинство или все свои предвыборные обещания за последние 5 лет, при этом 5% из этих ответов утверждают, что все обещания были выполнены.

19% респондентов указали, что Зеленский выполнил примерно половину обещаний. Одна, половина опрошенных, или 50%, отметили, что президент выполнил меньшинство обещаний или не выполнил ни одного, из которых 25% заявили, что он не реализовал ни одного из них.

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Среди тех, кто указал, что президент не выполнил все свои предвыборные обещания, большинство (50%) обвиняет в этом присутствие нечестных и коррумпированных лиц в его команде. Другие распространенные причины, которые респонденты назвали и имеют примерно равный процент (от 26% до 32%), включают отсутствие компетентности среди членов его команды, полномасштабное вторжение, собственную неопытность Зеленского и влияние олигархов.

Меньшую долю ответов (от 9% до 14%) составили комментарии о личной коррумпированности Зеленского, влиянии внешних стран, дестабилизации ситуации со стороны оппозиции и нереалистичности его обещаний.

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Напомним

Несмотря на продолжающуюся войну, украинцы по - прежнему решительно поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО, причем, согласно опросу Международного республиканского института, поддержка ЕС колеблется от 91% до 49%, а НАТО-от 87% до 43% в разных городах.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Обществополитика
kievskii-mezhdunarodnii-institut-sotsiologiiКиевский международный институт социологии
natoNATO
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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