Понад 40% українців вважають, що за Зеленського в Україні погіршився стан демократії - КМІС

Згідно з опитуванням 43% українців вважають, що за п'ять років президентства Володимира Зеленського ситуація з демократією в Україні стала гіршою. Про це заявили у Київському міжнародному інституті соціології (КМІС), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 19% українців вважають, що ситуація з демократією покращилася, а 29% – що не змінилася.

Доповнення

Щодо стану економіки, то 49% українців вважають, що за президентства Зеленського стан економіки погіршився, 21% респондентів не побачили ніяких змін. 17% опитаних кажуть, що стан економіки покращився, а 13% не змогли обрати якийсь із цих варіантів.

Хоча не більше п’ятої частини українців бачать покращення у сфері демократії і економіки за підсумками 5 років президентства В. Зеленського, але водночас і не більше чверті відзначають погіршення ситуації через хибні дії влади. Можна трактувати сприйняття українцями змін з демократією та економікою як відсутність видатних обнадійливих просувань, але і без жорстких обвинувачень влади

Довідково

Опитування проводилось на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" упродовж 16-22 травня 2024 року.

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення (...) Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення