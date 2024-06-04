Понад 40% українців вважають, що за Зеленського в Україні погіршився стан демократії - КМІС
Київ • УНН
43% українців вважають, що ситуація з демократією погіршилася за час президентства Володимира Зеленського. Окрім того, 49% респондентів вважають, що погіршився й стан економіки.
Згідно з опитуванням 43% українців вважають, що за п'ять років президентства Володимира Зеленського ситуація з демократією в Україні стала гіршою. Про це заявили у Київському міжнародному інституті соціології (КМІС), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 19% українців вважають, що ситуація з демократією покращилася, а 29% – що не змінилася.
Бачать певні погіршення – 43%, проте серед них 11% насамперед пов’язують це з об’єктивними обставинами воєнного часу, а 28% – із спробами влади згортати права і свободи громадян (ще 3% обидві причини назвали)
Доповнення
Щодо стану економіки, то 49% українців вважають, що за президентства Зеленського стан економіки погіршився, 21% респондентів не побачили ніяких змін. 17% опитаних кажуть, що стан економіки покращився, а 13% не змогли обрати якийсь із цих варіантів.
Хоча не більше п’ятої частини українців бачать покращення у сфері демократії і економіки за підсумками 5 років президентства В. Зеленського, але водночас і не більше чверті відзначають погіршення ситуації через хибні дії влади. Можна трактувати сприйняття українцями змін з демократією та економікою як відсутність видатних обнадійливих просувань, але і без жорстких обвинувачень влади
Довідково
Опитування проводилось на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" упродовж 16-22 травня 2024 року.
Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення (...) Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення
Нагадаємо
Опитування КМІС свідчить, що станом на лютий 2024 року трохи більш ніж половина українців вважають, що президент України Володимир Зеленський повинен буде балотуватись на другий термін.