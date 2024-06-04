Более 40% украинцев считают, что при Зеленском в Украине ухудшилось состояние демократии - КМИС
Киев • УНН
43% украинцев считают, что ситуация с демократией ухудшилась за время президентства Владимира Зеленского. Кроме того, 49% респондентов считают, что ухудшилось и состояние экономики.
Согласно опросу 43% украинцев считают, что за пять лет президентства Владимира Зеленского ситуация с демократией в Украине стала хуже. Об этом заявили в Киевском международном институте социологии (КМИС), передает УНН.
детали
Отмечается, что 19% украинцев считают, что ситуация с демократией улучшилась, а 29% – не изменилась.
Видят определенные ухудшения-43%, однако среди них 11% прежде всего связывают это с объективными обстоятельствами военного времени, а 28% – с попытками властей сворачивать права и свободы граждан (еще 3% обе причины назвали)
Дополнение
Что касается состояния экономики, то 49% украинцев считают, что при президентстве Зеленского состояние экономики ухудшилось, 21% респондентов не увидели никаких изменений. 17% опрошенных говорят, что состояние экономики улучшилось, а 13% не могли выбрать какой-то из этих вариантов.
Хотя не более пятой части украинцев видят улучшения в сфере демократии и экономики по итогам 5 лет президентства В. Зеленского, но в то же время и не более четверти отмечают ухудшение ситуации из-за ложных действий власти. Можно трактовать восприятие украинцами изменений с демократией и экономикой как отсутствие выдающихся обнадеживающих продвижений, но и без жестких обвинений власти
Справочно
Опрос проводился по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" в течение 16-22 мая 2024 года.
Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).
Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%. в условиях войны помимо указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение (...) в целом, мы считаем, что полученные результаты по-прежнему сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения
Напомним
Опрос КМИС показывает, что по состоянию на февраль 2024 года чуть более половины украинцев считают, что президент Украины Владимир Зэленский должен будет баллотироваться на второй срок.
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