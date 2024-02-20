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Більшість українців вважають, що Зеленському слід балотуватись на другий термін - КМІС

Більшість українців вважають, що Зеленському слід балотуватись на другий термін - КМІС

Київ • УНН

 • 102627 перегляди

Більшість українців (53%) вважають, що президенту Володимиру Зеленському варто балотуватися на другий термін на посаду глави держави.

Станом на лютий 2024 року трохи більш ніж половина українців вважають, що президент України Володимир Зеленський повинен буде балотуватись на другий термін. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, пише УНН.

Деталі 

Незалежно від поглядів на потребу у виборах, більша частина українців (53%) вважають, що Володимир Зеленський має брати участь у наступних виборах. Водночас у КМІС відзначили, що у грудні 2023 року таких було 59%.

Натомість з 34% у грудні 2023 року до 43% у лютому 2024 року зросла частка тих, хто вважає, що В. Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном.

Серед інший політиків українці все ще найбільше довіряють Зеленському – КМІС19.12.23, 17:57 • 27529 переглядiв

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Відносно найменше підтримують участь В. Зеленського у наступних виборах мешканці Заходу і Півдня, відносно ж найбільше – Центру і Сходу.

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Доповнення

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький підкреслив, що наратив про те, що президент в травні 2024 року нібито втрачає  легітимність грає на руку рф. Він пояснив, що зараз неймовірно складно організувати проведення виборів.

Можна по-різному ставитися до Президента В. Зеленського – підтримувати окремі рішення, критикувати – інші, але уникнення поляризації і нестабільності та збереження керованості інституцій влади – в інтересах усього суспільства

- впевнений Грушецький.

"Ніколи не кину свою державу”: Зеленський відповів, чи буде балотуватися на другий термін31.08.23, 17:00 • 1875886 переглядiв

Довідково

Опитування проходило упродовж  5-10 лютого 2024 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). 

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення

- резюмували в КМІС.

Нагадаємо

Опитування КМІС свідчить, що переважна більшість українців (69%) вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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