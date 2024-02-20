Майже 70% українців проти проведення виборів президента під час війни - КМІС

Станом на лютий 2024 року переважна більшість українців вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, пише УНН.

Деталі

Переважна більшість українців – 69% – вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.

Ще 15% вважають, що варто провести вибори (з них 4% говорять про призупинення воєнного стану, а 11% виступають за внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час воєнного стану).

Також є 10%, які підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року В. Зеленський складає свої повноваження і до обрання нового Президента його повноваження буде виконувати Голова Верховної Ради

У КМІС підкреслюють, що сприйняття доцільності виборів залежать від довіри Президенту. Серед тих, хто довіряє В. Зеленському, 87% вважають, що він має працювати до кінця воєнного стану без виборів.

Водночас серед тих, хто не довіряє В. Зеленському, 38% згодні, щоб він до кінця воєнного стану працював на посаді Президента, а 54% підтримують варіанти можливості зміни влади (з них 31% вважають за можливе проведення виборів, а 23% – про передання повноважень Голові Верховної Ради).

Також у КМІС відзначають, що у всіх регіонах думки з цього питання досить подібні.

Доповнення

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький підкреслив, що наратив про те, що президент в травні 2024 року нібито втрачає легітимність грає на руку рф. Він пояснив, що зараз неймовірно складно організувати проведення виборів.

Мільйони людей перебувають закордоном, мільйони перебувають у небезпечних умовах або в окупації, сотні тисяч проходять військову службу. Відсутність можливості громадянам взяти участь у голосуванні як виборці і кандидати підриватиме легітимність результатів (при цьому 65% українців негативно ставляться до голосування онлайн) - пояснив Грушецький.

За його словами, альтернативний сценарій з передачею повноважень Голові Верховної Ради містить, по-перше, проблему довіри і, відповідно, суспільної легітимності.

Серед інший політиків українці все ще найбільше довіряють Зеленському – КМІС

Аналітик впевнений, що наразі надто мало українців знають Стефанчука, а серед тих, хто його знає, більше тих, хто не довіряє йому. Окрім того, все одно лишається питання, як довго Голова Верховної Ради може бути виконувати обов’язки Президента без проведення виборів.

Можна по-різному ставитися до Президента В. Зеленського – підтримувати окремі рішення, критикувати – інші, але уникнення поляризації і нестабільності та збереження керованості інституцій влади – в інтересах усього суспільства - впевнений Антон Грушецький.

Довідково

Опитування проходило упродовж 5-10 лютого 2024 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення - резюмували в КМІС.

Нагадаємо

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що не знає, чи буде її чоловік, президент України Володимир Зеленський, балотуватися на переобрання у 2024 році. На її думку, це буде залежати від того, чи буде він потрібен суспільству як президент.