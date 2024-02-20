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Почти 70% украинцев против проведения выборов президента во время войны - КМИС

Почти 70% украинцев против проведения выборов президента во время войны - КМИС

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 10:06  •  11851 просмотра

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Большинство украинцев (69%) считают, что президент Владимир Зеленский должен оставаться на посту главы государства до конца военного положения.

По состоянию на февраль 2024 года подавляющее большинство украинцев считают, что Владимир Зеленский должен работать на посту президента до конца военного положения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, пишет УНН.

Детали

Подавляющее большинство украинцев - 69% - считают, что Владимир Зеленский должен работать на посту президента до конца военного положения. 

Еще 15% считают, что стоит провести выборы (из них 4% говорят о приостановлении военного положения, а 11% выступают за внесение изменений в соответствующие законы и проведение выборов во время военного положения).

Также есть 10%, которые поддерживают вариант, согласно которому в мае 2024 года В. Зеленский слагает свои полномочия и до избрания нового Президента его полномочия будет выполнять Председатель Верховной Рады

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В КМИС подчеркивают, что восприятие целесообразности выборов зависят от доверия Президенту. Среди тех, кто доверяет В. Зеленскому, 87% считают, что он должен работать до конца военного положения без выборов.

Вместе с тем среди тех, кто не доверяет В. Зеленскому, 38% согласны, чтобы он до конца военного положения работал на должности Президента, а 54% поддерживают варианты возможности смены власти (из них 31% считают возможным проведение выборов, а 23% - о передаче полномочий Председателю Верховной Рады).

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Также в КМИС отмечают, что в всех регионах мнения по этому вопросу достаточно сходны.

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Дополнение

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий подчеркнул, что нарратив о том, что президент в мае 2024 года якобы теряет  легитимность играет на руку рф. Он пояснил, что сейчас невероятно сложно организовать проведение выборов.

Миллионы людей находятся заграницей, миллионы находятся в опасных условиях или в оккупации, сотни тысяч проходят военную службу. Отсутствие возможности гражданам принять участие в голосовании как избиратели и кандидаты будет подрывать легитимность результатов (при этом 65% украинцев негативно относятся к голосованию онлайн)

- объяснил Грушецкий.

По его словам, альтернативный сценарий с передачей полномочий Председателю Верховной Рады содержит, во-первых, проблему доверия и, соответственно, общественной легитимности.

Среди других политиков украинцы все еще больше всего доверяют Зеленскому - КМИС19 декабря 2023, 15:57 • 25543 просмотра

Аналитики уверен, что пока слишком мало украинцев знают Стефанчука, а среди тех, кто его знает, больше тех, кто не доверяет ему. Кроме того, все равно остается вопрос, как долго Председатель Верховной Рады может быть исполнять обязанности Президента без проведения выборов.

Можно по-разному относиться к Президенту В. Зеленскому - поддерживать отдельные решения, критиковать - другие, но избежание поляризации и нестабильности и сохранение управляемости институтов власти - в интересах всего общества

- уверен Антон Грушецкий.

Справочно

Опрос проходил в течение  5-10 февраля 2024 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). 

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение

- резюмировали в КМИС.

Напомним

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не знает, будет ли ее муж, президент Украины Владимир Зеленский, баллотироваться на переизбрание в 2024 году. По ее мнению, это будет зависеть от того, будет ли он нужен обществу как президент.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Майже 70% українців проти проведення виборів президента під час війни - КМІС
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