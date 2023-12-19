Среди других политиков украинцы все еще больше всего доверяют Зеленскому - КМИС
Владимиру Зеленскому доверяют 77% украинцев. Следующими по уровню доверия идут Сергей Притула и Виталий Кличко, хотя доверие к Кличко заметно снизилось.
Мини-отель, семейное кафе и блюда для военных: 10 предпринимателей получили до 100 тысяч гривен на собственное дело
Среди 86 заявок со всей Украины организаторы выбрали 10 победителей, каждый из которых получил до 100 тысяч гривен на развитие собственного дела.
Нефтетрейдеры из Херсона наладили поставки топлива для оккупантских танков: СБУ сообщила о подозрении
СБУ сообщила о подозрении двум херсонским нефтетрейдерам за поставки более 300 тонн топлива российским войскам и сотрудничество с ФСБ во время оккупации юга Украины.
Украина собирается выйти из налогового соглашения в рамках СНГ
Украинское правительство одобрило законопроект о выходе из соглашения СНГ от 1998 года о косвенных налогах, связанных с торговлей между странами-участницами.
Рада планирует назначить членов Счетной палаты 21 декабря: послы G7 предостерегли от поспешных решений
Верховная Рада намерена назначить четырех членов Счетной палаты без изменения процедуры отбора, что вызывает беспокойство послов стран G7 относительно влияния на доверие к институции до ее реформирования.
В Украине работают над возможностью ввести медицинское самоуправление: что это значит
Правительство Украины одобрило законопроект о введении самоуправления в сфере здравоохранения, который сосредотачивается на саморегулировании медицинских работников и защите прав заинтересованных сторон.
Еще один вражеский удар рф по Херсонщине: пострадали супруги
В результате российского обстрела Антоновки Херсонской области пострадала супружеская пара, которая получила взрывные ранения. Их состояние средней тяжести, им оказывается медицинская помощь.
Украинские аграрии получили исторический максимум урожая
Украинские фермеры достигли рекордно высокой урожайности с гектара в 2023 году, несмотря на вызовы военного времени, благодаря благоприятной погоде и собственному профессионализму и устойчивости, как заявил министр аграрной политики Николай Сольский. Международная поддержка также укрепила аграрный сектор.
На фоне приближения праздников: в Сенате США до сих пор не договорились о военной помощи Украине
Лидеры Сената работают над компромиссом по безопасности границ и помощи Украине, но им придется вести трудные переговоры, и голосование, вероятно, будет отложено до окончания каникул.
Эрдоган заявил, что ЕС будет тормозить вступление Украины и Молдовы
Президент Турции Эрдоган заявил, что ЕС замедлит процесс вступления Украины и Молдовы, отметив, что Турция столкнулась с политическими задержками в своей собственной давней заявке на вступление в блок.