Среди других политиков украинцы все еще больше всего доверяют Зеленскому - КМИС

Украинцы демонстрируют наибольший уровень доверия к главнокомандующему Владимиру Зеленского. Второе место занял общественный и политический деятель Сергей Притула, а третье - мэр Киева Виталий Кличко. Как передает УНН, к таким выводам пришли специалисты Киевского международного института социологии по результатам опроса общественного мнения.

Детали

Доверие Владимиру Зеленскому выразили 77% украинцев, недоверие - 22%. При этом в мае 2022 года показатель доверия к нему составлял нему составлял 90%. Далее идет Сергей Притула, которому доверяют 69%, не доверяют - 25% (показатели доверия по сравнению с маем 2022 года несколько ухудшились). В тройку лидеров по доверию также входит Виталий Кличко с показателями доверия 52% и недоверия - 43%. Однако в случае Кличко довольно значительное проседание доверия - в мае 2022 года ему доверяли 74%, не доверяли - 18%.

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Также в опросе упоминались Андрей Ермак, Петр Порошенко, Дмитрий Разумков, Алексей Арестович, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко. У всех у них показатели недоверия значительно превышают показатели доверия. При этом отмечается, что отношение к Алексею Арестовичу стало диаметрально противоположным. У мае 2022 года большинство украинцев ему доверяли - 62% против 21%, которые не доверяли. По состоянию на декабрь 2023 года ему доверяют 11%, не доверяют - 78%.

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, доверие общественности к отдельным политикам является хорошим поводом для них еще раз почувствовать настроения украинцев и тщательно обдумать свое будущее.