74% украинцев против территориальных уступок рф, но готовность к ним растет - опрос

По состоянию на декабрь 2023 года против территориальных уступок России выступают 74% украинцев, в то же время количество готовых к таким уступкам выросло с 10% в мае до 19% в декабре. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), передает УНН.

Детали

Согласно данным социологов, после мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам: с 10% в мае до 14% в октябре и до 19% в декабре.

Вместе с этим есть тенденция к снижению доли тех, кто выступает против территориальных уступок: с 84% в мае до 80% в октябре и до 74% в декабре. Хотя сейчас выразительное большинство украинцев все равно считают, что Украина не должна отказываться ни от каких своих территорий.

В то же время в всех регионах выразительное большинство респондентов (от 68% и 69% на юге и востоке до 76 и 79% на западе и в центре) выступают против территориальных уступок РФ.

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Также в КМИС отметили, что даже среди жителей юга и востока, которые ближайшие к зоне боевых действий, 67% выступают против никаких территориальных уступок. При этом готовы к уступкам 22% тех, кто проживает на юге, а также 25% тех, кто проживает на востоке.

В КМИС отмечают, что ситуация среди жителей запада и центра лишь немного отличается в сторону более низкой готовности к территориальным уступкам.

Дополнение

Согласно данным опроса, респонденты, которые поддерживают территориальные уступки, более пессимистичны в своих взглядах - среди них 22% считают, что Россия слишком сильна, и даже надлежащая помощь Запада не поможет.

Впрочем, большинство (71%) тех, кто готов к территориальным уступкам, верят, что при надлежащей поддержке Запада Украина сможет достичь успехов. Среди же тех, кто против территориальных уступок, 93% уверены в успехе при должной поддержке Запада.

В то же время респонденты имеют противоположные взгляды на стратегию действий в случае существенного снижения поддержки Запада. Среди опрошенных, которые готовы к территориальным уступкам, 69% считают целесообразным прекратить боевые действия с серьезными гарантиями безопасности (28% выступают за продолжение боевых действий).

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Зато среди респондентов, которые против никаких территориальных уступок, даже при условии существенного ограничения помощи 70% выступают за продолжение боевых действий (а за их прекращение - 22%).

Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря 2023 года среди 1031 респондента в всех областях, кроме временно оккупированных территорий Украины. Опрос также не проводился с гражданами за рубежом.

Напомним

Ранее КМИС проводил опрос, который показал, что 58% украинцев считают, что в случае существенного сокращения помощи от Запада стоит продолжать боевые действия для давления на Россию.

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