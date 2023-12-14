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74% украинцев против территориальных уступок рф, но готовность к ним растет - опрос

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 17:12  •  7954 просмотра

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74% украинцев выступают против передачи территории россии по состоянию на декабрь 2023 года, но среди населения растет готовность пойти на уступки.

По состоянию на декабрь 2023 года против территориальных уступок России выступают 74% украинцев, в то же время количество готовых к таким уступкам выросло с 10% в мае до 19% в декабре. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), передает УНН.

Детали 

Согласно данным социологов, после мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам: с 10% в мае до 14% в октябре и до 19% в декабре.

Вместе с этим есть тенденция к снижению доли тех, кто выступает против территориальных уступок: с 84% в мае до 80% в октябре и до 74% в декабре. Хотя сейчас выразительное большинство украинцев все равно считают, что Украина не должна отказываться ни от каких своих территорий.

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В то же время в всех регионах выразительное большинство респондентов (от 68% и 69% на юге и востоке до 76 и 79% на западе и в центре) выступают против территориальных уступок РФ.

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Также в КМИС отметили, что даже среди жителей юга и востока, которые ближайшие к зоне боевых действий, 67% выступают против никаких территориальных уступок. При этом готовы к уступкам 22% тех, кто проживает на юге, а также 25% тех, кто проживает на востоке.

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В КМИС отмечают, что ситуация среди жителей запада и центра лишь немного отличается в сторону более низкой готовности к территориальным уступкам.

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Дополнение 

Согласно данным опроса, респонденты, которые поддерживают территориальные уступки, более пессимистичны в своих взглядах - среди них 22% считают, что Россия слишком сильна, и даже надлежащая помощь Запада не поможет.

Впрочем, большинство (71%) тех, кто готов к территориальным уступкам, верят, что при надлежащей поддержке Запада Украина сможет достичь успехов. Среди же тех, кто против территориальных уступок, 93% уверены в успехе при должной поддержке Запада.

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В то же время респонденты имеют противоположные взгляды на стратегию действий в случае существенного снижения поддержки Запада. Среди опрошенных, которые готовы к территориальным уступкам, 69% считают целесообразным прекратить боевые действия с серьезными гарантиями безопасности (28% выступают за продолжение боевых действий).

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Зато среди респондентов, которые против никаких территориальных уступок, даже при условии существенного ограничения помощи 70% выступают за продолжение боевых действий (а за их прекращение - 22%).

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Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря 2023 года среди 1031 респондента в всех областях, кроме временно оккупированных территорий Украины. Опрос также не проводился с гражданами за рубежом.

Напомним

Ранее КМИС проводил опрос, который показал, что 58% украинцев считают, что в случае существенного сокращения помощи от Запада стоит продолжать боевые действия для давления на Россию.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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